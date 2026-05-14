"Киевпасстранс" после скандала с закупкой троллейбусов на 306 млн грн готовит новый тендер на 50 млн евро

КП "Киевпасстранс" после резонансной истории с закупкой троллейбусов более чем на 306 млн грн готовит новый масштабный тендер на 50 млн евро в рамках финансирования Европейского инвестиционного банка. Об этом заявил общественный активист и политический эксперт Михаил Шнайдер, комментируя документы, опубликованные в рамках проекта Kyiv City UrbanElectric Transport Project.

По словам Шнайдера, новый тендер может стать одной из самых больших закупок городского электротранспорта за последние годы. Поэтому он обращает внимание общественности на фоне резонанса вокруг предыдущего тендера.

Напомним, в начале 2026 года журналисты "Наши деньги" сообщили о закупке КП "Киевпасстранс" 16 троллейбусов у ООО "Политехносервис" за 306,24 млн грн. По данным расследования, стоимость одного троллейбуса для Киева составила около 19,14 млн грн, в то время как Черновцы ранее закупали аналогичный транспорт примерно по 18,44 млн грн за единицу.

Отдельное внимание журналисты обратили на рост цен в валютном эквиваленте. Если в 2022 году такие троллейбусы закупали по $282–295 тыс., то в начале 2025 года цена выросла до $395 тыс., а для Киева — около $444 тыс. за единицу.

После огласки в ситуацию вмешалась Госаудитслужба. По словам Шнайдера, после корректировки сумма контракта была уменьшена до 303,5 млн грн, однако стоимость транспорта все равно осталась выше, чем в предыдущих закупках других городов.

Согласно документам ЕИБ, новый тендер предусматривает закупку троллейбусов длиной более 12 и 18 метров, а также поставки запчастей, сервисное обслуживание и обучение персонала. Отмечается, что ожидаемая сумма закупки — до 50 млн евро без учета НДС и таможенных платежей, а реализация контракта рассчитана примерно на 20 месяцев.

Ожидается, что в ближайшее время КП "Киевпасстранс" обнародует дополнительные технические условия тендера, количество транспорта и критерии отбора поставщиков.

Ранее СМИ сообщали, что поставщиком троллейбусов по контракту более чем на 306 млн грн стало броварское ООО "Политехносервис", которое журналисты связывали с бывшим руководителем Фонда гарантирования вкладов физических лиц и главным инженером "Киевпасстранса".