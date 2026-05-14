"Київпастранс" після скандалу з закупівлею тролейбусів на 306 млн грн готує новий тендер на 50 млн євро

КП "Київпастранс" після резонансної історії із закупівлею тролейбусів на понад 306 млн грн готує новий масштабний тендер на 50 млн євро у межах фінансування Європейського інвестиційного банку. Про це заявив громадський активіст та політичний експерт Михайло Шнайдер, коментуючи документи, опубліковані в рамках проєкту Kyiv City UrbanElectric Transport Project.

За словами Шнайдера, новий тендер може стати однією з найбільших закупівель міського електротранспорту за останні роки. Саме тому він звертає увагу громадськості на тлі резонансу навколо попереднього тендеру.

Нагадаємо, на початку 2026 року журналісти "Наші гроші" повідомили про закупівлю КП "Київпастранс" 16 тролейбусів у ТОВ "Політехносервіс" за 306,24 млн грн. За даними розслідування, вартість одного тролейбуса для Києва становила близько 19,14 млн грн, тоді як Чернівці раніше закуповували аналогічний транспорт приблизно по 18,44 млн грн за одиницю.

Окрему увагу журналісти звернули на зростання ціни у валютному еквіваленті. Якщо у 2022 році такі тролейбуси закуповували по $282–295 тис., то на початку 2025 року ціна зросла до $395 тис., а для Києва — до близько $444 тис. за одиницю.

Після розголосу до ситуації долучилася Держаудитслужба. За словами Шнайдера, після коригування сума контракту була зменшена до 303,5 млн грн, однак вартість транспорту все одно залишилася вищою, ніж у попередніх закупівлях інших міст.

Згідно з документами ЄІБ, новий тендер передбачає закупівлю тролейбусів довжиною понад 12 та 18 метрів, а також постачання запчастин, сервісне обслуговування та навчання персоналу. Зазначається, що очікувана сума закупівлі — до 50 млн євро без урахування ПДВ та митних платежів, а реалізація контракту розрахована приблизно на 20 місяців.

Очікується, що найближчим часом КП "Київпастранс" оприлюднить додаткові технічні умови тендера, кількість транспорту та критерії відбору постачальників.

Раніше ЗМІ повідомляли, що постачальником тролейбусів за контрактом на понад 306 млн грн стало броварське ТОВ "Політехносервіс", яке журналісти пов’язували з колишнім керівником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та головним інженером "Київпастрансу".