Украинец поймал сверхредкого "зверя" на рыбалке: таких уже почти не встретишь (фото)

Рыбаки в Украине поймали очень редкую "золотую рыбку". Ранее этот вид считался в нашей стране массовым, но сейчас является исчезающим.

Фото редкого улова опубликовал магазин "Мегаклев" в соцсети Threads. Речь идет о золотом карасе.

"Похоже, сегодня поймали настоящую золотую рыбку. И если уж загадывать 3 желания, то пусть они будут для всей Украины:

Мирного неба

Силы и здоровье нашим людям

И чтобы счастливых моментов было больше, чем тревог", — говорится в посте магазина.

Что известно о золотом карасе в Украине

Золотой карась

В настоящий момент этого вида во многих реках уже нет, хотя ранее этот вид считался в нашей стране массовым. Ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь в комментарии "Телеграфу" рассказала, еще в начале XX века вышеупомянутая рыба буквально была повсюду.

"А потом, когда уже создали водохранилища, начали в 50-60-х годах массово заводить завозить карася серебристого, который и до этого был, но, скажем так, в меньших количествах у нас", — рассказала эксперт.

Ихтиолог добавила, что долгое время считалось, что золотого карася вытеснил серебристый карась. Однако этому поспособствовало и то, что золотой карась предпочитает пойменные водоемы.

"И он нуждается в нересте, например, на свежезатопленных растениях. То есть если это водохранилище, но эти растения все время затоплены, они там гниют, то это ему хуже считается", — пояснила Куцоконь.

