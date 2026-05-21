Змеи могут атаковать туристов ночью? Зоолог раскрыл тайну ночного видения пресмыкающихся

Этим хладнокровным присуща особая "чуйка"

Змеи — это хладнокровные пресмыкающиеся, имеющие особое "зрение". Речь идет о хеморецепции, которая помогает им видеть ночью в темноте.

Об этом "Телеграфу" рассказал зоолог, менеджер проектов направления "Редкие виды" WWF-Украина Игорь Дикий. По его словам, это "зрение" — это неклассическое видение вещей, как у человека или других животных.

"Змеи больше ориентируются на хеморецепцию и видят тепло окружающих предметов. Поэтому им даже ночью проще охотиться на теплокровных животных", — объясняет эксперт.

Игорь Дикий. Фото предоставлено спикером

Отвечая на вопрос, могут ли змея напасть на палатку с туристами, Дикий говорит: "Нет, не может, потому что это не будет квалифицироваться как нападение. Она может искать какое-нибудь теплое место, и учитывая, что палатка с туристами точно будет теплее окружающей среды, она может где-то там осторожненько себе притусоваться".

Напомним, что герпетолог Алексей Марущак рассказывал, что змеи не нападают на людей или животных первыми именно с целью нападения или агрессии. Их поведение продиктовано инстинктами и агрессия может появиться при угрозе жизни. Поэтому, наступив на хвост пресмыкающегося, можно получить укус. Но змеи не расценивают людей как добычу и часто избегают их.

Впрочем, не следует забывать, что в Украине есть ядовитые и неядовитые змеи. Но во время встречи с любым пресмыкающимся его нельзя раздражать, трогать или пытаться схватить.

