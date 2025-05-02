Красивый, но опасный цветок: как выглядит и когда цветет амброзия

Люди склонные к аллергиям особенно страдают во время цветения амброзии

Амброзия — аллергенное растение, которое распространено практически во всех регионах Украины. Этот бурьян летом портит жизнь многим людям, особенно во время цветения и формирования семян.

"Телеграф" расскажет, как выглядит амброзия и когда она цветет на территории нашей страны.

Амброзия — что известно об опасном растении

Амброзия относится к роду однолетних или многолетних трав семейства Астровые (Asteraceae). Род включает около 50 видов, распространенных в основном в Северной Америке. Однако разные виды этого растения распространены по всему миру.

В Украине амброзию завезли с американского континента в середине 20-х годов прошлого столетия – в Днепропетровскую область. Причем в нашу страну попал именно самый аллергенный вид растения. Спустя время этот бурьян распространился по всей стране.

Растение амброзии имеет яркие желтые кустовидные цветы. Именно пилок и мелкие семена этого растения вызывают сильную аллергию у людей. Зацветает амброзия в начале августа. А наиболее опасной для аллергиков становится в конце сезона цветения – в конце сентября.

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