Как специфическое слово дало название одному из старейших районов Харькова: здесь жили очень известные люди (фото, видео)

Район с непростой репутацией хранит десятки историй и тайн

Москалевка — один из старейших и одновременно колоритных районов Харькова. Расположенная в пределах современного Новобаварского района, она исторически связана с Основянским, ведь эта земля когда-то принадлежала роду Квиток. Сегодня Москалевка часто ассоциируется со старыми малоэтажными домами и определенной запущенностью, но за этим слоем скрыты истории, интересные места и имена, оставившие заметный след в украинской и даже мировой культуре.

Москалевка — о москалях, но не только

Свое имя местность получила еще в XVIII веке. Тогда эти земли начали заселять отставные солдаты, которых называли "москалями". Они покупали небольшие наделы под застройку или получали их от хозяев земель — семьи Квиток и Карповых. Так возник небольшой хутор, постепенно превратившийся в большой пригород, а впоследствии — в часть Харькова. Уже в XIX веке главная улица официально получила название Москалевская и дала имя всей окрестности.

Старая застройка Москалевки

Москалевская впервые упоминается в документах 1724 как улица Воскресенского прихода, где проживали 16 домовладельцев. Один из них – Меркул Москаль. Так что вторая версия возникновения названия района связана именно с его фамилией. Существует еще и легенда, что название Москалевка могла возникнуть от имен Моська и Левка — двух евреев-лавочников, расстояние между чьими магазинами якобы назвали "Моська-Левка", которая со временем трансформировалась в Москалевку.

Интересные декоративные элементы дома по улице Котляревской

С самого начала район имел репутацию маргинального: здесь обитали много рекрутов, частыми были пьянство, драки и другие инциденты. Местность оставалась грязной и запущенной, но главной проблемой были чрезмерная влажность почвы. Из-за высокого уровня грунтовых вод после дождей вода практически не отходила — лужи стояли неделями и месяцами, превращая улицы в болото.

В XIX веке Москалевка стала важным рабочим районом: вдоль Лопани действовали шерстомойные, работали мыльные, пивоваренные, свечные и плиточные заводы, открылся газовый завод, впоследствии — механический и чугунолитейный. К началу XX века здесь насчитывалось уже около пятидесяти предприятий. Быстрому заселению способствовало появление железнодорожной станции "Новоселовка" и прокладка городской конки-трамвая.

Что интересного на Москалевке

Здесь в прямом смысле творилась история. В 1884 году рядом с механически чугунолитейным заводом его владельцы возвели аккуратный двухэтажный каменный дом. Уже в 1908 году здесь заработала небольшая очная больница профессора Леонарда Гиршмана — врач принимал больных со всей империи с утра и до поздней ночи. Лишь в 1912 году медучреждение получило собственное здание и другое место. В послевоенные десятилетия дом был перестроен, фактически уничтожив его идентичность.

Бывшая больница Гиршмана на Москалевской, 55а

Еще когда в районе не было воды в домах, местные ходили за ней в водоразборную "бассейню", местный вариант бювета. Сейчас это интересный маленький дом на углу Москалевской и Рыбасовской (связано ли название с одесской Дерибасовской точно неизвестно). За каждые два ведра воды платили полкопейки. Очереди были огромные, случались и драки.

Водоразборная будка на Москалевке

Еще одна интересная улица Москалевки – Марьинская. Здесь особенно примечателен дом 12/14. Возведенный в 1902 году по проекту архитекторов Бориса Корнеенко и Василия Величко, он начинался как торговая школа Общества взаимопомощи приказчиков. Двойной номер имеет, потому что в первой четверти ХХ века его соединили с соседней 4 городской гимназией, находившейся в бывшем особняке баронессы Унгерн-Штейнберг. При СССР здесь были: Центральное статистическое управление УССР, первый в стране Дом физкультуры, 47 школа, педучилище. Сейчас — Харьковский физико-математический лицей №27.

Харьковский физико-математический лицей №27

Особняк Григория Гольдберга находится на одноименной улице – Гольдберговской. Это архитектурная жемчужина района, похожая на замок. Зафиксировано имя купца Гольдберга и в народном названии Трехсвятительской церкви, построенной на его пожертвование.

Особняк Гольдберга

Практически каждый знает тех, кто жил на Москалевке

Несмотря на простой рабочий характер района и его не очень хорошую славу, здесь жили люди, которые впоследствии стали заметными фигурами культуры и искусства не только Украины, но и СССР, и даже мира. Здесь жили поэт Владимир Свидзинский, актер и певец Марк Бернес, певица Клавдия Шульженко, композитор Исаак Дунаевский.

На Москалевке жил и талантливый маринист Михаил Ткаченко, работы которого украшали дома европейских аристократов. Ткаченко знали больше за пределами Украины. Его называли "последним маринистом Российской империи", но, несмотря ни на что, он от светской жизни в Париже ежегодно возвращался в Харьков. В этом городе он и похоронен.

Михаил Ткаченко

Полотна Михаила Ткаченко

