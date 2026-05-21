Грозы покидают Украину: синоптики назвали дату резкого улучшения погоды

Теплее всего будет на востоке и юге, тогда как мероприятие останется прохладнее

Грозы в Украине утихнут через несколько дней — после того, как грозовой фронт накроет всю страну 21-22 мая, он начнет постепенно двигаться на юго-восток. Первым облегчение от шквалов и молний ощутит запад и север страны.

По прогнозу Укргидрометцентра, улучшение наступит уже 23 мая. Во Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Киевской, Черниговской, Черновицкой, Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской, Житомирской и Хмельницкой областях прогнозируется погода без опалов, облачно с прояснениями. Однако в центре, на юге и на востоке, несмотря на осадки, температура будет выше — днем местами подниматься до +29, тогда как на западе больше +23 ожидать не стоит. На севере – до +25. Ночью температура в Украине не будет опускаться ниже +11 градусов.

Прогноз погоды на 23 мая/ Укргидрометцентр.

Уже 24 и 25 мая грозы окончательно отступают. Однако в части областей все еще сохраняется возможность осадков — в основном юг, восток, центр Украины. По всему государству температура упадет на несколько градусов и будет облачно.

Прогноз погоды на 24 мая/ Укргидрометцентр.

Прогноз погоды на 25 мая/ Укргидрометцентр.

Грозы будут идти в сторону России с 23 по 25 мая. Риск грозового фронта останется 25 мая только на наиболее южных и восточных точках Украины.

Грозовой фронт 23 мая/ventusky.com

Грозовой фронт 24 мая/ventusky.com

Грозовой фронт 25 мая/ventusky.com

Погода в Харькове, Львове, Днепре, Киеве и Одессе.

Уже с 21 мая отсутствие гроз прогнозируется в Харькове, Львове, Днепре и Киеве. Одесса пока остается с ними. Погодные условия до конца недели:

Харьков – в четверг и воскресенье без осадков. Температура днем +26-28 градусов, ночью +18-19. Прохладнее в воскресенье – +22 днем, +16 ночью.

Прогноз погоды в Харькове до конца мая/meteofor.com.ua

Львов – осадки только в четверг. Температура днем +20-21 градус, ночью +12-14.

Прогноз погоды во Львове до конца мая/meteofor.com.ua

Днепр – осадки ожидаются в субботу. Температура днем +25-28 градусов, ночью +19-20. Прохладнее в воскресенье – +23 днем, +18 ночью.

Прогноз погоды в Днепре до конца мая/meteofor.com.ua

Киев – осадки прогнозируют в четверг и пятницу. Температура днем +25-27 градусов, ночью +14-19. Прохладнее всего в субботу — +22 днем, а самая холодная ночь — в воскресенье +14.

Прогноз погоды в Киеве до конца мая/meteofor.com.ua

Одесса – осадки ожидаются в четверг и субботу. Температура днем +20-25 градусов, ночью +16-19. Прохладнее в четверг – +20 днем, +16 ночью.

Прогноз погоды в Одессе до конца мая/meteofor.com.ua

Ранее "Телеграф" рассказывал, что священник призывает не воспринимать природные явления, например, грозы на большие церковные праздники как знаки. В частности, речь идет о Вознесении.