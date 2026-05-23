Север готовится к круговой обороне? Что это означает и реальная ли угроза со стороны Беларуси

Минск в 2022 уже был соучастником российской агрессии

Украина усиливает оборонные меры на севере из-за возможной угрозы наступления Росси с территории Беларуси. Киевская область уже готовиться к круговой обороне.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, речь идет не только о наращивании укреплений и увеличении личного состава.

"Украина получает данные от разных разведок о возможной эскалации со стороны РФ на севере", – заявил президент.

По его словам, россияне и белорусы должны знать, что наступательные действия на севере не принесут им никакого успеха. Оккупантов ожидают только колоссальные потери.

Отметим, что к северным областям Украины относятся Черниговская, Сумская, Киевская, Житомирская области, а также Волынь и Ровенщина.

Северные области на карте

В то же время глава Вышгородского РОА Алексей Данчин подчеркнул, что в Киевской области начата подготовка населенных пунктов к обороне, в том числе к круговой обороне. Соответствующие мероприятия осуществляются согласно решению военного командования.

"Есть задача подготовки к обороне, в том числе к круговой обороне населенных пунктов Киевской области. У нас их 32, учитывая также и город Киев", — заявил он.

В мониторинговых группах уже уточнили, что в 2024 году была принята областная целевая Программа "Оборона и сопротивление Киевской области", рассчитанная на 2024-2027 годы. Ее основной составной частью является масштабное строительство фортификаций, возведение разветвленной сети траншей, блиндажей, противотанковых рвов и установка оградительных рубежей, в том числе железобетонных "зубов дракона". Термин "круговая оборона" также встречается в этой программе. На ее реализацию было выделено более 1,2 млрд грн.

Заметим, что круговая оборона – это вид боя, при котором подразделение организует систему огня, инженерные заграждения и боевой порядок так, чтобы отражать атаки противника по всем направлениям или выдержать полное окружение.

Угроза со стороны Белоруссии реальна. Что ждет Киев

Глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что Беларусь остается одной из угроз для Украины. Минск уже был соучастником российской агрессии с первых дней полномасштабной войны, поэтому исключать возможность повторения сценария сейчас нельзя. Киев работает с международными партнерами, чтобы минимизировать риски со стороны Беларуси и не допустить ее дальнейшего втягивания в войну.

Украина и Беларусь на карте

Основатель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко говорит, что если войска РФ все же зайдут с севера в направлении столицы, количество ракетных и дроновых атак вырастет в разы.

"Если они начнут терроризировать Киев "Молниями", то это будет совсем другое расписание, чем то, что они сейчас запускают реактивные "Шахеды". Единичные вещи не влияют. А если это будут дешевые, массовые и постоянные теракты, – это, по крайней мере, будет хорошей картинкой для тех же китайцев, тех же американцев: "Вот мы еще на что-то способны", — говорит эксперт.

Напомним, по мнению эксперта Романа Бессмертного, армия Беларуси не представляет для Украины такой опасности, как можно подумать. Но использование территории для плацдарма наступления игнорировать нельзя.

Ранее "Телеграф" рассказывал, насколько действительно возможно наступление на Украину с территории Беларуси.