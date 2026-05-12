Усик - Верховен: климатический прогноз на бой

Компьютерный разум объяснил, почему погода в Египте — это проблема нидерландца, а не украинца

Искусственный интеллект (ИИ) назвал неочевидное преимущество чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александра Усика (24-0, 15 КО) в бою против нидерландского кикбоксера Рико Верховена (1-0, 0 КО). Речь идет о месте проведения шоу, а точнее о местном климате.

ИИ Claude считает, что габариты "Короля кикбоксинга" могут сыграть с ним большую шутку в поединке с "Котом". Об этом сообщает "Телеграф".

Искусственный интеллект проанализировал климатические условия Гизы на 23 мая и пришел к выводу, что погода может стать отдельным соперником для обоих бойцов, правда, более сильный удар от жары и сухого воздуха получит организм Верховена. Дело в том, что Рико примерно на 20 кг тяжелее за украинца. Чем больше тело – тем сложнее ему охлаждаться, а потому терморегуляция украинца в таких условиях будет более эффективной.

Кроме того, боксеры ориентируются на более большой объем работы в ринге. Чемпионские бои в этом виде спорта — это 12 раундов по 3 минуты. В кикбоксинге, где выступал Верховен, бои длятся либо 3, либо 5 раундов по 3 минуты. Сможет ли Рико быть эффективным все 12 раундов — большой вопрос. Что касается Усика, то он славится своей выносливостью.

Синоптики обещают жару в Гизе 23 мая до +30° днем и комфортные +17° ночью. Главный бой вечера пройдет около полуночи. Добавим, что влажность пустынного воздуха составляет не более 25–30%.

Claude отмечает, что затягивание поединка пойдет на руку Усику, а для Верховена единственный победный сценарий – закончить все как можно скорее, пока тело еще не почувствовало пустыни.

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли, после того, как Усик отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира. Добавим, что Александр может потерять еще один чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером.

По мнению букмекеров, "Кот" является безоговорочным фаворитом поединка, такого же мнения придерживается ИИ.

