Перехватить невозможно? Что известно о дроне, который атаковал траурную колонну в Сумах

Дальность полета этих БПЛА ограничена

Россия уже не первый год применяет в войне с Украиной FPV-дроны на оптоволокне. Один из таких атаковал траурную процессию в Сумах, в результате удара многие получили ранения.

"Телеграф" расскажет, в чем особенность дронов на оптоволокне и почему они так опасны. Заметим, что, несмотря на довольно небольшую дальность полета, до 50 км, дроны имеют одно значительное преимущество.

FPV-дроны на оптоволокне – это БПЛА, которые используют для управления и передачи данных волоконно-оптический кабель, а не обычные радиоволны. Благодаря этому обнаружить дрон радиолокационными средствами почти невозможно. Из-за отсутствия радиоволн в дроне его нельзя приглушить РЭБами или перехватить.

FPV-дрон на оптоволокне

Это буквально дрон, летающий с большой катушкой оптоволокна. Она дает ему большое преимущество – незаметность на радиолокационном поле, но есть и большой минус – дальность полета значительно ограничена до 50 км.

Преимущества FPV-дронов на оптоволокне

Традиционные средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы) на такой дрон не действуют, ведь сигнал передается физическим кабелем (оптоволокном), а не радиоволнами.

Обнаружение с помощью радиоэлектронной разведки не работает. Помочь могут радиолокационные станции или акустические системы, которые "слышат" дрон.

Достаточно высокая точность попадания за счет невозможности перехватить или подавить.

Как работает дрон на оптоволокне

Конвертация сигнала: На наземной станции пульт управления соединен с медиаконвертером. Это устройство преобразует электрические команды в световые импульсы, передаваемые по оптоволокну. Катушка с кабелем: На самом беспилотнике закреплена специальная катушка, автоматически разматывающая кабель в полете. Оптоволокно очень тонкое (толщиной как волос) и легкое (вес 1 км нити составляет всего несколько граммов), поэтому не создает существенного сопротивления или нагрузки. Дальность полета: Радиус действия дрона ограничивается длиной кабеля в катушке. Чаще используют катушки на 3, 5, 10, 15, 20 или даже 25 километров.

