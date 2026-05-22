Взрыв "Искандера" РФ на учениях в Беларуси: была ли там ядерная боеголовка и какие возможны последствия

"Телеграф" разбирался, что могло произойти и чем грозит

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал сообщение мониторов о взрыве ракеты "Искандер-М" прямо на пусковой позиции. Он считает, что наличие ядерной боеголовки, о которой уже пишут Telegram-каналы, – маловероятная история.

В то же время в комментарии "Телеграфу" Александр Коваленко отметил, что сам факт взрыва этой ракеты во время запуска – уже уникален.

Почему такой взрыв беспрецедентен

"Ну, не знаю, насколько можно доверять этой информации, пока не буду опережать события и этому радоваться, потому что это беспрецедентный случай", – сказал Коваленко.

Военный обозреватель пояснил, что за время полномасштабной войны с Украиной Россия совершила более 1300 пусков ракет 9М723 ОТРК "Искандер М", а также 9М727, 9М728 "Искандер К" (крылатые). Но это уже совсем другая статистика, потому что были пуски сотен "Искандер К".

"И ни одного случая не было, чтобы эта ракета взрывалась, когда стартовала с самой пусковой установки. Обычно, если и происходили какие-то ЧП, то ракета взрывалась в воздухе или меняла траекторию полета, но не во время пуска в самой пусковой установке. Поэтому это уже уникальный случай, если это правда".

Взрыв ядерной ракеты в Беларуси: какова вероятность

Военный обозреватель подтвердил, что "Искандеры" используют ядерные боевые части. Ракеты могут нести ядерную боевую часть тактического назначения, но, по его словам, есть нюанс.

"То, что проводятся ядерные учения, это не означает, что все оружие, которое может нести ядерный боезаряд, ими снаряжено. Более того, во время ядерных учений именно оружие, которое имитирует несение ядерной боевой части, его не имеет. На учениях не используют ядерное оружие", — отметил эксперт.

Цель подобных учений – отработка системных действий по протоколу обращения с оружием так, будто оно имеет ядерную боевую часть. Но это не значит, что она там есть. И обычно ее там не бывает.

Стоит ли паниковать украинцам

"Поэтому, я думаю, что здесь преувеличение, паниковать нет смысла, а нужно взвешенно дождаться официальной информации", – призвал он.

В то же время Коваленко пояснил, что ядерные боеголовки используются исключительно при ядерных испытаниях, когда нужно, чтобы взорвалась именно ядерная боевая часть. Речь идет об учениях, на которых непосредственно происходит удар по какой-то локации, полигону с ядерным элементом.

В соцсетях пугают катастрофой

"Ядерная катастрофа: в Беларуси взорвался "Искандер-М" с возможной ядерной боеголовкой прямо на пусковой позиции во время совместных ядерных учений с РФ", — пишут в сети.

Какие могут быть последствия взрыва ядерной ракеты

Нейросеть Claude считает, что ядерный взрыв в этом случае маловероятен, но не исключен. Одновременно она отмечает, что у современных боеголовок есть системы защиты от случайной детонации (PAL), поэтому вероятнее всего — конвенционный взрыв ракетного топлива.

Но даже без ядерного взрыва должно было произойти разрушение пусковой установки и окружающей техники, повлекшее за собой жертвы среди личного состава бригады.

Кроме того, искусственный интеллект утверждает, что возникает возможность потенциального распыления радиоактивного материала боеголовки, то есть де-факто "грязная бомба". Как результат – радиоактивное заражение местности на несколько квадратных километров.

Отметим, что неизвестно, где произошел взрыв и какое расстояние отделяет место чрезвычайного происшествия от Украины.

Напомним, что в Беларуси ограничили посещение лесов для гражданских в 19 районах, в том числе граничащих с территорией Украины. Как отметил представитель 15 армейского корпуса Вооруженных сил Украины подполковник Алексей Бельский, вероятнее всего, это связано с учениями по боевому применению ядерного оружия.