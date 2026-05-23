Північ готується до кругової оборони? Що це означає та чи реальна загроза з боку Білорусі

Мінськ у 2022 році вже був співучасником російської агресії

Україна посилює оборонні заходи на півночі через можливу загрозу наступу Росії з території Білорусі. Київська область має підготуватись до кругової оборони.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, йдеться не тільки про нарощування укріплень і збільшення особового складу.

"Україна отримує дані від різних розвідок про можливу ескалацію з боку РФ на півночі", – заявив президент.

За його словами, росіяни та білоруси повинні знати, що наступальні дії на півночі не принесуть їм ніякого успіху. Окупантів очікують лише колосальні втрати.

Зауважимо, що до північних областей України належать Чернігівська, Сумська, Київська, Житомирська області, а також Волинь та Рівненщина.

Північні області на карті

Водночас глава Вишгородської РВА Олексій Данчин наголосив, що у Київській області розпочато підготовку населених пунктів до оборони, зокрема до кругової оборони. Відповідні заходи здійснюються згідно з рішенням військового командування.

"Є завдання щодо підготовки до оборони, в тому числі до кругової оборони населених пунктів Київської області. У нас їх 32, враховуючи також і місто Київ", — заявив він.

У моніторингових групах вже уточнили, що у 2024 році була прийнята обласна цільова Програма "Оборона та спротив Київської області", яка розрахована на 2024-2027 роки. Її основною складовою є масштабне будівництво фортифікацій, зведення розгалуженої мережі траншей, бліндажів, протитанкових ровів та встановлення загороджувальних рубежів, у тому числі залізобетонних "зубів дракона". Термін "кругова оборона" також зустрічається в цій програмі. На її реалізацію виділили понад 1,2 млрд грн.

Зауважимо, що кругова оборона — це вид бою, при якому підрозділ організовує систему вогню, інженерні загородження та бойовий порядок так, щоб відбивати атаки противника з усіх напрямків або витримати повне оточення.

Загроза з боку Білорусі реальна. Що чекає Київ

Голова МЗС Андрій Сибіга підкреслив, що Білорусь залишається однією з загроз для України. Мінськ вже був співучасником російської агресії з перших днів повномасштабної війни, тому відкидати можливість повторення сценарію зараз не можна. Київ вже працює із міжнародними партнерами над тим, щоб мінімізувати ризики з боку Білорусі та не допустити її подальшого втягування у війну.

Україна та Білорусь на карті

Засновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко каже, що якщо війська РФ все ж зайдуть з півночі в напрямку столиці, кількість ракетних та дронових атак зросте в рази.

"Якщо вони почнуть тероризувати Київ "Молніями", то це буде зовсім інший розклад, ніж те, що вони зараз запускають реактивні "Шахеди". Поодинокі речі не впливають. А якщо це будуть дешеві, масові та постійні теракти, – це, принаймні, буде гарною картинкою для тих самих китайців, тих самих американців: "Ось ми ще на щось здатні", — каже експерт.

Нагадаємо, на думку експерта Романа Безсмертного, армія Білорусі не становить для України такої небезпеки, як можна подумати. Але використання території для плацдарму наступу ігнорувати не можна.

