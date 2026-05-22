Киеву приготовиться? Есть ли угроза наступления с Беларуси и какие признаки подготовки

Кремль хочет создать новую буферную зону

Россия рассматривает несколько сценариев действий на севере Украины. Среди них не только наступление на Черниговском направлении, но и попытки прорваться в Киев.

Об этом говорится в материале РБК-Украина. По словам собеседника, новые планы Кремля могут включать как наступление с территории Беларуси, в близости с российской границей, так и действия непосредственно с территории РФ без привлечения белорусской территории.

Однако самым реалистичным сценарием считают создание буферной зоны на Черниговщине, а вот попытки пойти на Киев — маловероятны. О подготовке к этому возможному пришествию может свидетельствовать дополнительная мобилизация 100 тысяч военных. Впрочем, открытие нового фронта Кремль сможет реализовать не раньше осени, по мнению источника.

Украина и Беларусь на карте

Отметим, что еще на прошлой неделе, ссылаясь на данные разведок и спецслужб, президент Владимир Зеленский предупредил, что у врага пять сценариев по расширению войны через север Украины. В частности, глава государства добавил, что все составляющие Сил обороны работают над усилением защиты на Черниговско-Киевском направлении.

Как отмечал "Телеграфу" ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, пока сильной угрозы наступления с территории Беларуси нет. Но Украина должна реагировать даже на этот 1%, о котором говорят все. Похожее мнение высказал и военный эксперт, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук. По его мнению, стратегия россиян основывается на численном преимуществе. Для реализации врагу необходимо максимально растянуть фронт.

Признаки начала наступления с Беларуси

Представитель 15 армейского корпуса Вооруженных сил Украины подполковник Алексей Бельский назвал явные признаки подготовки противника к нападению, в частности, это:

Усиление логистического обеспечения в приграничных районах противника – перекидывание в районы сосредоточения войск боеприпасов, техники, горючего, медикаментов.

Перемещение и скопление на возможных участках наступления личного состава.

Увеличение активности разведывательных дронов, перекидывание в приграничные районы большого количества средств РЭБ.

Активизация работы военной киберразведки.

Переход границы диверсионно-разведывательными группами с целью дальнейших диверсий для дезорганизации тыла во время наступления.

Усилена вербовка местного населения в районах возможного наступления с целью получения разведывательной информации.

Закрытие территории возможного наступления гражданского населения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Беларусь объявила о начале ядерных учений с Россией.