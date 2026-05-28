Будете прокляты? Священник ответил, что ждет тех, кто работает на Троицу

Вы можете забыть поздравить или не прийти в храм на Троицу

Христиане часто волнуются, если по неотложным делам или работе им не удается посетить богослужения в большие религиозные праздники. В обществе до сих пор существует немало мифов о том, что работа на Троицу 2026, в частности на огороде, может навлечь беду или даже Божье проклятие.

Действительно ли это так с точки зрения церкви, эксклюзивно для издания "Телеграф" объяснил священник Православной Церкви Украины и военный капеллан ВСУ отец Тарас Видюк.

По его словам, страхи относительно работы по праздникам не имеют богословской основы, поскольку церковь не ограничивает Божью благодать только физическим присутствием в храме. Капеллан подчеркнул, что такое представление происходит из предрассудков и не имеет ничего общего с православным учением.

"Бог видит сердце человека, его намерение, любовь и обстоятельства жизни. Если человек работал по необходимости, ухаживал за семьей или выполнял неотложные дела — это не грех и тем более не повод для "проклятия". Троица – это не "магический день", а праздник Святого Духа, который действует в жизни человека постоянно, а не только в храме. Поэтому важнее не страх "что-нибудь пропустить", а жить в вере, молиться, когда есть возможность, и с миром в сердце обращаться к Богу в любой день", – объяснил священник.

