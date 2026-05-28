Правила бронирования работников меняются: кого могут жестко наказать

Изменения коснутся лишь организаций со специальным статусом

Кабинет министров Украины ужесточает правила бронирования работников от мобилизации. Если предприятие забронировало больше людей, чем разрешено, руководство обязано аннулировать лишние брони через портал "Дія" в течении максимум 10 дней.

Главное изменение заключается в том, что нарушение лимита теперь может привести к потере статуса "критически важного предприятия". Соответственно, без такого статуса компания больше не сможет выдавать бронь своим работникам.

Каждое предприятие под вышеуказанным статусом может бронировать лишь определенное количество своих работников. Данное количество ограничено нормами, прописанными в Постановлении КМУ №76:

разрешена бронь до 50% военнообязанных сотрудников;

в отдельных случаях — больше 50%, но только если есть отдельное обоснование и решение госорганов.

Таким образом, если в компании 100 работников, то по стандарту 50 из них можно бронировать.

Усиление правил в данной ситуации касается предприятий, которые важны для:

работы экономики в стране

нужд армии и других военных формирований;

обеспечение жизнедеятельности граждан в условиях военного положения.

Окончательный текст постановления еще не опубликован, однако изменения уже известны из сравнительной таблицы к проекту документа.

Превышение лимита бронирования для работников.

