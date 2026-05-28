Путина начало трясти на встрече с президентом Казахстана: момент попал на видео

Анастасия Мокрик
Владимир Путин с Касымом-Жомартом Токаевым. Фото Коллаж "Телеграфа"

Кадры официального приветствия стало поводом для обсуждений

На видео со встречи российского главы Владимира Путина с лидером Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым заметили странную деталь. После обычного рукопожатия у Путина сильно затряслась рука.

"Телеграф" решил выяснить, с чем это связано, и обратился за мнением к искусственному интеллекту Gemini. Цифровой размум также заметил неладное на кадрах и отметил, что для подобного жеста есть сразу несколько возможных причин.

На опубликованных в сети кадрах заметно, что Путин выходит из машины, жмет руку президенту Казахстана, а затем кисть его правой руки начинает странно трястись.

ИИ говорит, что дело может быть в одной из следующих причин:

  • Слишком крепкое рукопожатие. Казахский лидер мог сильно сжать руку Путину, тем самым зажав суставы. Из-за этого возникло желанние вернуть чувствительность пальцам, потому глава Кремля совершает встряхивающие движения.
  • Тактильный дискомфорт. Путин мог встряхнуть рукой механически, если ладонь осталась, к примеру, влажной после рукопожатия, или на коже осталоськакое-то ощущение после контакта.
  • Неврологический маркер. Иногда подобные мелкие движения могут быть проявлением так называемого "тремора действия" — лёгкой дрожи, которая появляется во время движения или сразу после него.
Почему у Путина трясется рука. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

#Казахстан #Владимир Путин #Gemini #Рукопожатие #ИИ #Касым-Жомарт Токаев