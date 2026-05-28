Главную роль будет играть не только политический опыт

Хотя переговоры между Украиной и Россией сейчас почти приостановились, но до сих пор остается открытым вопрос: кто может выступить переговорщиком между сторонами и закончить войну. "Телеграф" обратился к искусственному интеллекту, чтобы получить ответы.

ИИ назвал пять кандидатов, среди которых достаточно неожиданные имена. Анализ строился не только на дипломатических навыках, но и на влиятельности персоны.

Кто может остановить войну между Украиной и Россией

Папа Римский Лев XIV или его преемник в Ватикане. По мнению искусственного интеллекта, это достаточно нейтральная персона, не имеющая заинтересованной стороны в войне Украины и России. Кроме того, Ватикан уже предлагал свое посредничество. Основным преимуществом является моральный авторитет, который уважают как на Западе, так и в Москве.

Папа Римский Франциск

Дональд Трамп — президент США, хоть и выглядит на фоне замедления переговоров достаточно скользкой персоной, он имеет огромные финансовые и политические рычаги влияния. Вашингтон может как поддержать Украину, так и дожать Кремль, чтобы тот пошел на соглашение.

Дональд Трамп

Си Цзиньпин — лидер Китая, способствует поддержке России и фактически держит ее экономику в своих руках. Поэтому он вполне может склонить президента РФ Владимира Путина к тому, что войну пора заканчивать. А усилить свои намерения Си может, например, прекращением поставки запчастей для российского оружия и т.д.

Си Цзиньпин

Илон Маск – американский миллиардер, контролирующий Starlink и имеющий доступ к Белому дому, может выступать посредником в переговорах. Он оказывает влияние на Трампа и Украину (через Starlink на фронте). Фактически, по мнению ИИ, Маск может найти рычаги влияния и на Путина.

Илон Маск

Реджеп Тайип Эрдоган – президент Турции уже организовывал переговоры в 2022 году в Стамбуле. У него довольно хорошие отношения с обоими лидерами страны, поэтому он вполне мог бы выступать посредником в переговорах. Кроме того, Эрдоган неоднократно называл президента России Владимира Путина "дорогим другом" (даже уже во время полномасштабного вторжения в Украину), о чем писали РосСМИ.

Эрдоган и Путин

Резюмируя, искусственный интеллект подчеркнул, что фактически человеком, который положит конец войне в Украине, может быть лицо, имеющее политическое и финансовое влияние на обе стороны. То есть, это тот, кто может давить на Россию и Украину, но его должны уважать в Москве и Киеве.

