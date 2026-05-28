Раздача бесплатных продуктов в Украине может обернуться судом: в чем проблема

Юрист объяснила, какие риски несет новая система для торговых сетей

Попытка обязать магазины передавать непроданные продукты людям может обернуться судебными спорами. В то же время, опыт Чехии показывает — государство в таких конфликтах способно надавить на бизнес. Так что стоит подумать о защите продавцов, уверена юрист.

Что нужно знать:

Возможно нарушение прав бизнеса на собственность

В Чехии суд поддержал государство в подобном споре с торговыми сетями

В Украине суд может учесть социальную уязвимость населения из-за войны

Эксперт советует защитить магазины от исков по качеству продуктов

Управляющая "Адвокатским бюро Анны Даниэль", кандидат юридических наук Анна Даниэль отметила, что принуждение бизнеса может трактоваться как ограничение права на владение и распоряжение собственностью (ст. 41 Конституции Украины) и права на предпринимательскую деятельность (ст. 42). Но попытки бизнеса в Чехии в 2018 году доказать свою правоту закончились ничем — судебный спор выиграло государство. Ситуация в Украине имеет дополнительное обременение.

Юридическим аргументом стала социальная ответственность бизнеса и экологическая обязанность по уменьшению отходов. В Украине Конституционный Суд безусловно также будет учитывать баланс между частным интересом и общественным благом, особенно в условиях военного или послевоенного положения, когда социальная уязвимость населения является критической Анна Даниэль, управляющая адвокатским бюро

Эксперт советует законотворцам перед внедрением европейского принципа "zero waste" (ноль отходов), защитить торговые сети от возможных претензий по качеству. Это, в частности, позволит избежать судебных тяжб. Кроме отсутствия ответственности за еду после передачи в фудбанк, также должен быть утвержден список продуктов, которые могут быть переданы и не подлежат передаче.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине одна из крупных сетей супермаркетов уже отдает продукты. Их распределяют нуждающимся через благотворительные фонды.