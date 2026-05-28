Политический Netflix: кто из мировых актеров мог бы сыграть Зеленского, Ермака, Кличко и других (фото)
Джордж Клуни и Клайв Оуэн согласились бы на роли
События последних лет в Украине уже сейчас выглядят как готовый сценарий для масштабного политического сериала или полнометражной драмы уровня "Карточного домика" и "Короны". Киноиндустрия, особенно такие гиганты как Netflix или HBO, вряд ли пройдет мимо столь драматичного и многослойного сюжета.
Главный вопрос, который неизбежно возникает у продюсеров: кому из мировых звезд доверить роли ключевых фигур украинской политики? "Телеграф" спросил у ИИ, как выглядит идеальный кастинг, если бы его утверждали прямо сейчас.
Владимир Зеленский — Джереми Реннер (Jeremy Renner)
Звезда "Мстителей", которому сейчас 55 лет, выглядит одним из наиболее очевидных кандидатов на роль украинского президента. Внешнее сходство — форма скул, взгляд и общая энергетика — усиливается его личной историей: после тяжелой аварии актер проявил стойкость и вернулся к работе. Такой бэкграунд мог бы помочь убедительно показать трансформацию Зеленского — от комедийного артиста до лидера страны в условиях войны.
Андрей Ермак — Лив Шрайбер (Liev Schreiber)
Лив Шрайбер (58 лет), известный по сериалу "Рэй Донован", идеально подходит на роль бывшего главы Офиса президента, недавно вышедшего из СИЗО. Его типаж — массивный силуэт, тяжелый взгляд и образ человека, принимающего решения за кулисами большой политики. Дополнительный аргумент — украинские корни актера и его публичная поддержка Украины, что усиливает достоверность такого кастинга.
Виталий Кличко — Клайв Оуэн (Clive Owen)
Клайв Оуэн (61 год) может стать идеальным воплощением мэра Киева. Его классический "силовой" типаж, волевой подбородок и сдержанная харизма хорошо ложатся на образ бывшего чемпиона мира по боксу, который стал управленцем мегаполиса в кризисное время.
Петр Порошенко — Джордж Клуни (George Clooney)
Один из самых узнаваемых актеров Голливуда — идеально вписывается в образ опытного политика и бизнесмена. Его аристократичная внешность, седина и умение играть влиятельных персонажей делают его логичным кандидатом на роль бывшего президента с дипломатическим бэкграундом и сложной политической биографией.
