Джордж Клуни и Клайв Оуэн согласились бы на роли

События последних лет в Украине уже сейчас выглядят как готовый сценарий для масштабного политического сериала или полнометражной драмы уровня "Карточного домика" и "Короны". Киноиндустрия, особенно такие гиганты как Netflix или HBO, вряд ли пройдет мимо столь драматичного и многослойного сюжета.

Главный вопрос, который неизбежно возникает у продюсеров: кому из мировых звезд доверить роли ключевых фигур украинской политики? "Телеграф" спросил у ИИ, как выглядит идеальный кастинг, если бы его утверждали прямо сейчас.

Владимир Зеленский — Джереми Реннер (Jeremy Renner)

Звезда "Мстителей", которому сейчас 55 лет, выглядит одним из наиболее очевидных кандидатов на роль украинского президента. Внешнее сходство — форма скул, взгляд и общая энергетика — усиливается его личной историей: после тяжелой аварии актер проявил стойкость и вернулся к работе. Такой бэкграунд мог бы помочь убедительно показать трансформацию Зеленского — от комедийного артиста до лидера страны в условиях войны.

Владимир Зеленский — Джереми Реннер

Андрей Ермак — Лив Шрайбер (Liev Schreiber)

Лив Шрайбер (58 лет), известный по сериалу "Рэй Донован", идеально подходит на роль бывшего главы Офиса президента, недавно вышедшего из СИЗО. Его типаж — массивный силуэт, тяжелый взгляд и образ человека, принимающего решения за кулисами большой политики. Дополнительный аргумент — украинские корни актера и его публичная поддержка Украины, что усиливает достоверность такого кастинга.

Андрей Ермак — Лив Шрайбер

Виталий Кличко — Клайв Оуэн (Clive Owen)

Клайв Оуэн (61 год) может стать идеальным воплощением мэра Киева. Его классический "силовой" типаж, волевой подбородок и сдержанная харизма хорошо ложатся на образ бывшего чемпиона мира по боксу, который стал управленцем мегаполиса в кризисное время.

Виталий Кличко — Клайв Оуэн

Петр Порошенко — Джордж Клуни (George Clooney)

Один из самых узнаваемых актеров Голливуда — идеально вписывается в образ опытного политика и бизнесмена. Его аристократичная внешность, седина и умение играть влиятельных персонажей делают его логичным кандидатом на роль бывшего президента с дипломатическим бэкграундом и сложной политической биографией.

Петр Порошенко — Джордж Клуни

Ранее ИИ назвал артистов, которые могли бы управлять Украиной.