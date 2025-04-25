Годовщина Чернобыльской катастрофы: как выглядела ЧАЭС и город Припять до ядерного взрыва (архивные фото)

В субботу, 26 апреля, 39-я годовщина Чернобыльской катастрофы

Авария на Чернобыльской атомной электростанции, которая произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, стала самой масштабной в истории техногенной катастрофой. Каждый год в этот день в украине вспоминают жертв этой трагедии. В 2025 году уже 39-я годовщина трагедии, последствия которой для Украины и мира ощущаются даже теперь.

"Телеграф" расскажет, что известно о Чернобыльской катастрофе и покажет архивные фото, как атомная электростанция и город-спутник Припять выглядели до трагедии.

Годовщина Чернобыльской катастрофы

В этом году исполняется 39 лет с момента ядерных взрывов на Чернобыльской атомной электростанции. В момент аварии, 26 апреля, в 1.23 ночи с интервалом в несколько секунд произошло два взрыва на четвертом энергоблоке атомной электростанции. Впоследствии эти взрывы оценили в 300 Хиросим (так называют ядерную атаку США на японский город Хиросима).

Чернобыльская АЭС / Старый саркофаг. Фото: Википедия

Известно, что во время взрывов на ЧАЭС в атмосферу выбросило 11 тонн ядерного топлива. В первые дни около 8,5 миллионов человек получили значительную дозу облучения. На ликвидацию катастрофы были направлены около 600 тысяч человек. При этом советская власть пыталась скрыть от мира и своего народа опасность этой аварии. Так что эвакуация людей из ближайших 80-ти населенных пунктов началась только спустя сутки. А первое время пожарные и ликвидаторы работали даже без защитных костюмов и экипировки.

ЧАЭС до аварии, 1984 год / Фото: chnpp.gov.ua

Как до трагедии выглядела ЧАЭС и город Припять

На архивных фото в сети можно увидеть, как выглядела Чернобыльская атомная электростанция и ее город-спутник Припять.

Чернобыль на старых кадрах. Фото: Ukraїner

Известно, что город начали строить в 1970 году, параллельно со строительством и самой электростанции. Припять находится в 2 килотрах от ЧАЭС, там до катастрофы проживали около 50 тысяч человек.

Гостиница "Полісся", город Припять до аварии / Фото: chernobyl-visit.com

Площадь перед дворцом культуры "Энергетик" до катастрофы / Фото: chernobyl-visit.com

Теперь же Припять — это город-привидение, которое находится в Чернобыльской зоне отчуждения. Также это город-музей международного уровня, памятник масштабной техногенной катастрофы. До начала полномасштабной войны в Украине в Припять возили экскурсии. А пейзаж города стал прототипом для успешной украинской компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R.

Чернобыль в наше время. Фото: Ukraїner

Ранее "Телеграф" рассказывал, что редкие весенние цветы из Красной книги заметили в Чернобыле. Там такое редко встречается.