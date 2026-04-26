"ЧАЭС работает и сегодня". Инженер рассказал, почему станцию не закрыли после аварии

Безопасность на территории АЭС обеспечивалась должным образом

Не все украинцы знают, что на самом деле ЧАЭС после аварии в 1986 году не остановила свою работу. Более того, станция работает и сегодня, но она не производит электроэнергию.

Об этом в комментарии "PRESSING" рассказал Юрий Диордиев, ведущий инженер по ремонту. По его словам, после аварии в 86-м был разработан определенный план мер по модификации, модернизации реакторных установок для того, чтобы повысить их безопасность.

По мнению инженера, реальных потребностей в остановке энергоблоков и выработке электроэнергии не было, ведь стация обладала огромной мощностью. Она могла бы генерировать электричество и сегодня.

Саркофаг ЧАЭС.

"Даже при аварийном объекте, когда работали первый, второй, третий энергоблок, Чернобыльская АЭС была одним из самых мощных энергоносителей в Европе. При этом безопасность была на уровне", — говорит Диордиев.

Он рассказал, что ЧАЭС производила электроэнергию до 2000-х годов. Тогда ее генерирующие мощности остановили, но станция работает до сих пор.

"В моем понимании эти энергоблоки, учитывая проведение определенных ремонтных работ, модернизацию, модификацию, могли еще работать и приносить пользу государству, экономике, потому что производилось действительно большое количество электроэнергии. А именно это сейчас очень необходимо", — добавляет инженер.

По его словам, да, на территории ЧАЭС есть аварийный объект, но есть еще три блока с большими мощностями. Они работали почти 15 лет после аварии.

Для справки

Авария на Чернобыльской АЭС — крупнейшая в истории человечества техногенная экологическо-гуманитарная катастрофа, произошедшая 26 апреля 1986 года. В результате взрывов на 4-м энергоблоке был разрушен реактор, что привело к масштабному выбросу радиоактивных веществ, загрязнению больших территорий Европы и присвоению наивысшего, 7-го уровня опасности по международной шкале.

