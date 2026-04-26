"ЧАЭС работает и сегодня". Инженер рассказал, почему станцию не закрыли после аварии

Татьяна Крутякова
Автор
ЧАЭС
ЧАЭС. Фото Коллаж, "Телеграф"

Безопасность на территории АЭС обеспечивалась должным образом

Не все украинцы знают, что на самом деле ЧАЭС после аварии в 1986 году не остановила свою работу. Более того, станция работает и сегодня, но она не производит электроэнергию.

Об этом в комментарии "PRESSING" рассказал Юрий Диордиев, ведущий инженер по ремонту. По его словам, после аварии в 86-м был разработан определенный план мер по модификации, модернизации реакторных установок для того, чтобы повысить их безопасность.

По мнению инженера, реальных потребностей в остановке энергоблоков и выработке электроэнергии не было, ведь стация обладала огромной мощностью. Она могла бы генерировать электричество и сегодня.

Саркофаг ЧАЭС
Саркофаг ЧАЭС. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

"Даже при аварийном объекте, когда работали первый, второй, третий энергоблок, Чернобыльская АЭС была одним из самых мощных энергоносителей в Европе. При этом безопасность была на уровне", — говорит Диордиев.

Он рассказал, что ЧАЭС производила электроэнергию до 2000-х годов. Тогда ее генерирующие мощности остановили, но станция работает до сих пор.

"В моем понимании эти энергоблоки, учитывая проведение определенных ремонтных работ, модернизацию, модификацию, могли еще работать и приносить пользу государству, экономике, потому что производилось действительно большое количество электроэнергии. А именно это сейчас очень необходимо", — добавляет инженер.

По его словам, да, на территории ЧАЭС есть аварийный объект, но есть еще три блока с большими мощностями. Они работали почти 15 лет после аварии.

Для справки

Авария на Чернобыльской АЭС — крупнейшая в истории человечества техногенная экологическо-гуманитарная катастрофа, произошедшая 26 апреля 1986 года. В результате взрывов на 4-м энергоблоке был разрушен реактор, что привело к масштабному выбросу радиоактивных веществ, загрязнению больших территорий Европы и присвоению наивысшего, 7-го уровня опасности по международной шкале.

ЧАЭС после аварии
ЧАЭС после аварии

