Чернобыль охватил крупный пожар: стоит ли бояться радиации близлежащим областям

Анастасия Мокрик
Зона отчуждения пылает несколько дней. Фото Коллаж "Телеграфа"

Специалисты рассказали, есть ли риск для людей

На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника с 7 мая продолжается масштабный пожар. В связи с этим в воздух рядом с очагами возгорания поднялось немного радиоактивной пыли. Но есть ли повод для паники?

В пресс-службе Госинспекции ядерного регулирования Украины сообщают, что на расстоянии 30-150 метров от места пожара были взяты пробы воздуха у самой земли. В них обнаружили радиоактивное вещество — цезий-137. И хотя его уровень немного выше обычного для этой зоны, но такое значение все же ниже опасного уровня, который считается вредным для человека.

Как оказалось, пожар охватил о большей части "чистые" участки, где не было мест хранения радиоактивных отходов, образовавшихся в результате ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Уровень радиации сейчас остаётся обычным и не выходит за пределы нормы.

Цезий-137 - что это
Цезий-137. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

По прогнозным оценкам экспертов, за пределами Чернобыльской зоны отчуждения не ожидается повышения уровня радиоактивного вещества в воздухе.

Пожар в Чернобыле. Фото: Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник / Facebook
Пожар в Чернобыле. Фото: Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник / Facebook

Отмечается, что из-за масштабного пожара дым и горячий воздух поднимаются высоко в небо и впоследствии могут выпадать обратно на землю вместе с дождём или пылью. Однакло это не создает дополнительных рисков для окружающих среды, которые потребовали бы применения мер вмешательства для радиационной защиты населения.

Пожар в Чернобыле. Фото: Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник / Facebook
Пожар в Чернобыле. Фото: Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник / Facebook

Ситуация с воздухом

Согласно данным на сайте SaveEcoBot, на территории зоны отчуждения радиоактивный фон в зоне в целом обычный. На карте можно заметить несколько точек с повышением, вероятно из-за пожара и поднятой пыли.

Однако опасных массовых повышений не наблюдается.

Радиоактивный фон в зоне отчуждения. Скриншот: SaveEcoBot

Уровень качества воздуха также находится в пределах допустимого.

Качество воздуха в зоне отчуждения. Скриншот: SaveEcoBot

