"Новая Почта" - не почта? Почему Зеленский отправил Орден в Польшу по НП: три неожиданных версии

Выбор мог быть связан также с особенностями международной логистики

Президент Украины Владимир Зеленский отправил Ордена Белого Орла в Польшу по "Новой Почте", а не по "Укрпочте" и на это может быть сразу несколько причин.

Предположения на своей странице в Facebook высказал глава компании "Укрпочта" Игорь Смелянский. Он назвал три версии событий.

Первой причиной могли быть именно цвета логотипа "Новой почты" — бело-красные. Таких же цветов польский флаг.

"Возможно, решили, что государственную награду нужно возвращать в соответствующих цветах", — отметил он.

Зеленский вернул Орден Белого Орла в Польшу

Вторая причина может заключаться в том, что пересылка государственных наград Укрпочтой (именно почтой, а не экспресс-операторами) строго запрещена законом и правилами.

"Новая Почта — это не почта, а экспресс-оператор", — пояснил он.

Кроме того, у "Укрпочты" доставка по территории Польши проходит через Poczta Polska, потому могли возникнуть сомнения, что посылка была бы доставлена.

Зеленский вернул Орден Белого Орла в Польшу

"Последние два месяца автомобили "Укрпочты" блокируются польской таможней, и мы вынуждены объезжать Польшу через Венгрию и Словакию (там вопросов к нам нет) и, по сути, перенаправили все свои транзитные потоки в обход Польши. Но наши клиенты этого не замечают, потому что мы построили альтернативные пути через другие страны", — пишет Смилянский.

Автомобили "НП", по его словам, в Польше пропускают, так как у них экспресс-отправка, а не государственные почтовые документы.

"Именно за последнее я еще месяц назад принял решение не участвовать в URC2026. Как говорится, "еще до того, как это стало трендом", заданным президентом", — резюмирует Смилянский.

Предыстория

В конце мая Зеленский издал указ №440/2026, которым Отдельному центру специальных операций Север ССО ВСУ было присвоено почетное наименование в честь Героев УПА. Это сделано "в целях восстановления исторических традиций национальной армии". Польская сторона в свою очередь выразила протест против решения Зеленского и объяснила, что оно болезненно для поляков. Они крайне негативно относятся к УПА преимущественно из-за Волынской трагедии 1943–1944 годов, которая в Польше официально признана геноцидом польского гражданского населения.

После соответствующего указа президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Эту высшую награду Польши в апреле 2023 года Зеленскому вручил предшественник Навроцкого Анджей Дуда.

Отношение поляков к украинцам. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Тем временем Дуда заявил, что награда Зеленскому была вручена в другое время и при других обстоятельствах. Он добавил, что решение о возможном отзыве ордена принадлежит президенту Каролю Навроцкому. Однако экс-президент Польши надеется, что при принятии решения будут учтены все обстоятельства.

20 июня Кароль Навроцкий заявил, что лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла, поскольку "порог боли" поляков был превышен. По его словам, поляки знают, что такое борьба за независимость и российская угроза, однако действия украинского лидера перешли "порог боли".

Напомним, что украинские чиновники массово начали отказываться от польских наград после лишения Зеленского Ордена Белого Орла. В частности:

руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отказался от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей".

посол Украины в Польше Василий Боднар отказался от Кавалерского креста Ордена "За заслуги Республики Польша".

глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей".

Ранее "Телеграф" писал о том, какие последствия могут возникнуть от лишения Зеленского ордена Белого Орла. Они указали на пять моментов.