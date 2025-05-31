Польша наградила Буданова орденом: украинцы придумали смешной исторический мем об этом

Намек в посте имеет историческую основу

После того как президент Польши Анджей Дуда отметил начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова одним из самых высоких орденов — золотым офицерским крестом ордена "За заслуги перед Польшей" — украинцы не остались равнодушными. Событие сразу получило огласку, а в соцсетях появился иронический мем, который мгновенно стал вирусным.

Пост опубликовали в одном из Telegram-каналов. На первом фото военачальник с улыбкой предлагает: "Надо и Дуду каким-нибудь орденом наградить, например орденом…". Ниже на снимке — его лицо уже с красными глазами, а завершение фразы звучит как "Богдана Хмельницкого".

Такое сочетание вызывает не только улыбку, но и заставляет задуматься о более глубоком смысле. Упоминание об украинском полководце имеет историческую основу, ведь фигура Хмельницкого неоднозначна в польско-украинских отношениях. Именно поэтому соединение такого ордена с именем польского президента вызывает своеобразный контраст между настоящим и прошлым.

Что вдохновило пользователей на создание мема?

30 мая ГУР сообщило, что президент Польши наградил Буданова за значительный вклад в развитие международного сотрудничества и усиление партнерства между Украиной и Польшей в борьбе против войны.

Награда главы ГУР

Ранее "Телеграф" сообщал, что заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук посетила учебные курсы по подготовке к национальному сопротивлению. В социальных сетях она поделилась впечатляющими фотографиями по тренировкам, которые сразу привлекли внимание пользователей и повлекли за собой ряд мемей.