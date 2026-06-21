"Нова Пошта" – не пошта? Чому Зеленський відправив Орден до Польщі по НП: три несподівані версії

Вибір міг бути пов'язаний також із особливостями міжнародної логістики

Президент України Володимир Зеленський відправив Ордену Білого Орла до Польщі "Новою Поштою", а не "Укрпоштою" і на це може бути відразу кілька причин.

Припущення на своїй сторінці у Facebook висловив голова компанії "Укрпошта" Ігор Смілянський. Він назвав три версії подій.

Першою причиною були саме кольори логотипу "Нової пошти" — біло-червоні. Такі ж кольори польський прапор.

"Можливо, вирішили, що державну нагороду потрібно повертати у відповідних кольорах", — зазначив він.

Зеленський повернув Орден Білого Орла до Польщі

Друга причина може полягати в тому, що пересилання державних нагород Укрпоштою (саме поштою, а не експрес-операторами) суворо заборонено законом та правилами.

"Нова Пошта — це не пошта, а експрес-оператор", — пояснив він.

Для неї передбачені інші правила, тому обмеження, які діють для поштового оператора, можуть не поширюватися на НП.

Крім того, у "Укрпошти" доставка територією Польщі проходить через Poczta Polska, тому могли виникнути сумніви, що посилку було б доставлено.

Зеленський повернув Орден Білого Орла до Польщі

"Останні два місяці автівки Укрпошти блокуються польською митницею, і ми змушені об’їжджати Польщу через Угорщину та Словаччину (там питань до нас немає) і, по суті, перенаправили всі свої транзитні потоки в обхід Польщі. Але наші клієнти цього не помічають, бо ми побудували альтернативні шляхи через інші країни", — пише Смілянський.

Автомобілі "НП", за його словами, у Польщі пропускають, оскільки мають експрес-відправлення, а не державні поштові документи.

"Саме за останнє я ще місяць тому ухвалив рішення не брати участь у URC2026. Як кажуть, "ще до того, як це стало трендом", заданим президентом", — резюмує Смілянський.

Передісторія

Наприкінці травня Зеленський видав указ №440/2026, яким Окремому центру спеціальних операцій Північ ССО ЗСУ було надано почесне найменування на честь Героїв УПА. Це зроблено "з метою відновлення історичних традицій національної армії". Польська сторона своєю чергою висловила протест проти рішення Зеленського і пояснила, що воно є болючим для поляків. Вони вкрай негативно ставляться до УПА переважно через Волинську трагедію 1943–1944 років, яку у Польщі офіційно визнано геноцидом польського цивільного населення.

Після відповідного указу президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Цю найвищу нагороду Польщі у квітні 2023 року Зеленському вручив попередник Навроцького Анджей Дуда.

Ставлення поляків до українців. Інфографіка: "Телеграф" / ШІ

Тим часом Дуда заявив, що нагороду Зеленському було вручено іншим часом і за інших обставин. Він додав, що рішення про можливе відкликання ордену належить президенту Каролю Навроцькому. Однак експрезидент Польщі сподівається, що при ухваленні рішення будуть враховані всі обставини.

20 червня Кароль Навроцький заявив, що позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла, оскільки "поріг болю" поляків було перевищено. За його словами, поляки знають, що таке боротьба за незалежність та російська загроза, проте дії українського лідера перейшли "поріг болю".

Нагадаємо, що українські чиновники масово почали відмовлятись від польських нагород після позбавлення Зеленського Ордену Білого Орла. Зокрема:

голова Офісу президента Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордену "За заслуги перед Польщею".

посол України у Польщі Василь Боднар відмовився від Кавалерського хреста Ордену "За заслуги Республіки Польща".

глава МЗС України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордену "За заслуги перед Польщею".

Раніше Телеграф писав про те, які наслідки можуть виникнути від позбавлення Зеленського ордена Білого Орла. Вони зазначили на п’ять моментів.