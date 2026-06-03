"Политика превращается в кабаре": какие риски для Украины несет "наезд" Польши на Зеленского

Дальнейший диалог двух стран может оказаться под угрозой

Обострение политической риторики в Польше вокруг возможного пересмотра награждения Владимира Зеленского Орденом Белого Орла является отражением внутренней борьбы в стране, где исторические вопросы используются как инструмент политического влияния. Однако ждать немедленного ухудшения отношений между Украиной и Польшей не стоит.

Что нужно знать

Ухудшение отношений с Польшей несет риски для евроинтеграции Украины из-за принципа единогласия в ЕС

Отказ Польши от поддержки Украины в сфере безопасности маловероятен

Исторические споры усиливают напряженность и создают допольнительные возможности для российского влияния

"Телеграф" пообщался на эту тему с экспертами и узнал, какие последствия могут возникнуть от возможного лишения Зеленского ордена Белого Орла. В комментариях речь идет о политических факторах внутри Польши, роли главы государства и правительства, а также о возможных сценариях развития ситуации.

Для понимания ситуации:

В конце мая Зеленский издал указ №440/2026, которым Отдельному центру специальных операций Север ССО ВСУ было присвоено почетное наименование в честь Героев УПА. Это сделано "в целях восстановления исторических традиций национальной армии". Польская сторона в свою очередь выразила протест против решения Зеленского и объяснила, что оно болезненно для поляков. Они крайне негативно относятся к УПА преимущественно из-за Волынской трагедии 1943–1944 годов, которая в Польше официально признана геноцидом польского гражданского населения.

После соответствующего указа президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Эту высшую награду Польши в апреле 2023 года Зеленскому вручил предшественник Навроцкого Анджей Дуда.

Тем временем Дуда заявил, что награда Зеленскому была вручена в другое время и при других обстоятельствах. Он добавил, что решение о возможном отзыве ордена принадлежит президенту Каролю Навроцкому. Однако экс-президент Польши надеется, что при принятии решения будут учтены все обстоятельства.

Орден Белого орла – самая высокая награда Польши. Фото: president.gov.ua

5 последствий для Украины от антиукраинской истерии в Польше

Политолог, юрист-международник Роман Еделев в комментарии "Телеграфу" отметил, что самая большая проблема заключается в том, что польско-украинские отношения сегодня оказывают непосредственное влияние на перспективы евроатлантической интеграции Украины. И в НАТО, и в Европейском Союзе действует правило единодушия и для принятия нового члена требуется согласие всех государств-членов организации.

"Очевидно, что в нынешних условиях это правило может выглядеть архаично, ведь достичь согласия всех государств очень сложно. Можно говорить о необходимости его изменения, но надо понимать, что само изменение такого правила также потребует согласия всех государств-членов. Поэтому серьезно рассчитывать на скорую смену этого подхода в ближайшее время вряд ли стоит. Именно поэтому польско-украинские отношения следует рассматривать также сквозь призму европейской и евроатлантической интеграции Украины. И это, конечно, создает проблему. Реформы остаются очень важными, но окончательное решение о вступлении Украины будет политическим. Теоретически Польша может, например, вынести вопрос поддержки вступления Украины в референдум, и результат такого референдума может оказаться неблагоприятным для Украины", — объясняет собеседник.

Роман Еделев. Фото: "Громадське радіо"

По его мнению, еще не поздно попробовать договориться о том, что Украина и Польша сотрудничают в вопросах исторической памяти, ведут диалог относительно сложных страниц общей истории, но не переносят эти противоречия на вопросы европейской интеграции Украины. Однако эксперт затрудняется сказать, насколько это сейчас реально. Однако такие попытки точно необходимы.

"Проблема в том, что и украинская, и польская историческая память в значительной степени построены на нарративах, часто противоречащих друг другу. Возможно, не стоит называть их мифами, но это точно разные исторические утверждения, разные акценты и разные способы осмысления прошлого. И примирить эти подходы быстро, особенно в нынешних политических условиях, очень сложно. При этом следует честно признать: Украина в этой ситуации находится в более слабой позиции. Можно упомянуть пример Северной Македонии, которой фактически пришлось изменить название государства, чтобы вступить в НАТО и сохранить перспективу вступления в Европейский Союз", — добавляет Еделев.

Таким образом, если Украина сможет преодолеть нынешний кризис только через решения о лишении соответствующего лица государственной награды, это действительно может быть относительно неплохим результатом. Но, как подметил эксперт, в дальнейшем таких проблем может быть больше.

"К сожалению, сейчас каждое решение Украины в отношениях с государствами-членами ЕС и НАТО приходится оценивать с точки зрения его влияния на евроинтеграцию. После вступления Украины в Европейский Союз ситуация будет иной. Но к этому моменту мы вынуждены внимательно взвешивать последствия каждого действия", — подытожил он.

Политолог и историк Евгений Магда отметил, что несмотря на громкие заявления польских политиков, главная угроза для Украины заключается не в возможном сокращении поддержки, а в ухудшении диалога между Киевом и Варшавой. Отношения между двумя странами заметно ухудшает информационный шлейф вокруг УПА. Но кроме того, вся эта ситуация играет на руку России.

Евгений Магда

Он рассказал о последствиях, которые могут ждать Украину:

Создание информационного шлейфа вокруг УПА серьезно усложняет отношения между Украиной и Польшей. При этом, Магда склоняется к тому, что Польша не прекратит поставки вооружений, потому что борьба Украины против России является одним из компонентов ее стратегического интереса. Но искать возможности для понимания будет сложно.

Но искать возможности для понимания будет сложно. В конце июня в Гданьске должна пройти конференция по восстановлению Украины, и нынешняя тональность польско-украинских отношений может стать камертоном для диалога там. Туда приедут не только экономисты и эксперты из Польши и Украины, но и политики. Но в любом случае – это очень серьезно.

Фактически подрываются возможности для диалога. Потому что недавно прошел польско-украинский конгресс историков. На Волыни на местах гибели мирных жителей продолжаются поисковые работы. И будут проходить в Польше. И это тоже создает Украине некоторые трудности.

От всей этой ситуации выиграет Россия. Как полагает Магда, это главный и самый сложный вывод. И он на сегодняшний момент имеет основания.

5 последствий для Украины. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

"Это не первая истерика…"

Историк Александр Зинченко рассказывает "Телеграфу", что это уже не первая подобная история со стороны Польши. По его мнению, реакция связана с неспособностью проработать травмы прошлого.

"Ключевая проблема состоит в том, что, во-первых, поляки совершенно не понимают украинский контекст. Во-вторых, – это вообще не только и не столько об истории. Поскольку президент Польши Кароль Навроцкий говорит, что заберет орден у Зеленского, это не значит, что сможет забрать. Он сначала, согласно процедуре, должен обратиться в капитулу ордена. Она должна принять это решение или отклонить. Под давлением общества капитула может принять соответствующее решение, но его должен утвердить премьер-министр. То есть это удар не только и не столько по Зеленскому, как по Туску. Проблема состоит в том, что "Гражданская коалиция" (которую возглавляет действующий премьер-министр Дональд Туск. – Ред.) в последнее время интенсивно растет в рейтингах доверия к политическим партиям", — подчеркнул собеседник.

Александр Зинченко

При этом он акцентирует, что в Польше через год запланированы выборы. Президент Кароль Навроцкий является политическим оппонентом премьер-министра Польши Дональда Туска. Зинченко полагает, что действующий глава государства хочет создать свою коалицию в парламенте, поэтому делает все, чтобы "сбить" Туска: устраивает все эти странные с нашей перспективы вещи, использует вопрос об ордене Белого Орла как способе борьбы за власть.

"У нас фантазии на это не хватает, а у них это – ежедневная реальность. Благодаря Навроцкому польская политика превращается в кабаре. В шахматах есть очень простой прием, когда конем ставят под бой сразу две фигуры. Соперник должен выбирать из-под боя одну, но вторую обязательно теряет. Как это ни смешно звучит, боксер Навроцкий сыграл как шахматист: поставил "под бой" две фигуры. Но проблема в том, что в этот же момент он оказывается под боем, если капитула скажет: не было такого, чтобы президент забирал награду, которую предоставил предыдущий президент", — рассказал историк.

Что касается последствий для Украины, Зинченко считает, что ожидать немедленного ухудшения отношений между Польшей и Украиной не стоит. Нужно учитывать, что президент не определяет внешнюю политику единолично.

"Польская Республика устроена таким образом, что все эти решения принимает правительство, а не президент. То есть, политические силы, которые поддерживают Навроцкого, должны выиграть выборы в 2027 году и провести переформатирование правительства. Вместо правительства Туска должно быть правительство из партии "Право и справедливость", двух конфедераций. И тогда будет проблема, если Навроцкий, Гжегож Браун (Конфедерация Короны Польской) и Славомир Менцен (Конфедерации свободы и независимости) выиграют выборы и смогут создать коалицию. А пока этого нет, — Туск лучше понимает составляющую безопасности и потенциальные вызовы, чем Навроцкий. Для более умной части польского общества Туск будет выглядеть взрослым в комнате на фоне того, что производит Навроцкий и его очень странная компания", — подытожил историк.

Конфликт между Нвроцким и Туском. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Как позиция президента Польши влияет на Украину

Ассистент в Институте международных отношений Университета Марии Кюри-Склодовской в ​​Люблине Виктор Савинок сказал в комментарии "Телеграфу", что внешнюю политику Польши формирует правительство, но в то же время заметно, как президент Кароль Навроцкий пытается усилить свое влияние на международную повестку. Поэтому после смены польского правительства — с лета 2024 года в Украине нет посла, а есть только временно поверенный.

Дело в том, что польский лидер не подписывает назначения новых послов. В связи с этим Украину в Польше сейчас представляет временный поверенный, а не полноценный посол, что может восприниматься как снижение уровня дипломатических отношений между странами.

"Также мы не можем до конца понять польскую сторону, хочет ли она видеть Украину в Европейском Союзе. Потому что Кароль Навроцкий во время своей предвыборной кампании заявлял, что Украина, мол, не готова к членству в ЕС. И недавно он заявил, что присвоение почетного наименования части Специальных операций подтверждает его тезис о "неготовности" Украины к членству в Европейском Союзе. Польские чиновники говорят, что они поддерживают членство Украины в ЕС. Президент не проводит европейскую политику, но так или иначе является главой государства. И стилем Кароля Навроцкого является формальное или неформальное узурпирование разного рода полномочий, которые ему не принадлежат", — объясняет Савинок.

Виктор Савинок

Таким образом, ситуация может повлиять на европерспективы Украины.

"Потому что если правительство и согласится на открытие переговорных кластеров, оно будет находиться под давлением (если речь идет о европейском треке Украины) из-за того, что и Навроцкий, и "Право и справедливость", и обе конфедерации будут повторять, что, мол, это правительство или же перекуплено украинцам, или служит украинцам, не служит полякам и так далее", — говорит собеседник.

По словам эксперта, вопрос вступления Украины в НАТО зависит не только от Польши, поэтому Варшава не может единолично заблокировать этот процесс. Таким образом речь не идет о такой проблеме.

"Проблема с вступлением НАТО, она скорее зависит от других игроков, чем от Польши. Но должны помнить, что Кароль Навроцкий во время предвыборной кампании заявлял, что для него вступление Украины в НАТО преждевременно. И Украина не готова к членству в Североатлантическом альянсе. Эти противоречия перестали быть отдельным измерением отношений между Польшей и Украиной. В видении Навроцкого, в видении "Права и справедливости", обеих конфедераций — это инструмент давления на Украину, принуждения к шагам, которые украинская власть не хотела бы делать. И не только в вопросах политической памяти, а в других отраслях тоже", — подчеркнул Савинок.

При этом, собеседник добавил, что вице-премьер Польши Радослав Сикорский упомянул непубличные переговоры с украинской стороной. Сам факт таких контактов является позитивным сигналом, так как со стороны Навроцкого от его министра Марчина Пшидача прозвучало лишь категорическое требование к Зеленскому позвонить президенту Польши и извиниться перед ним.

Лишали ли кого-либо из глав государств орденов

Итальянский политический и государственный деятель Бенито Муссолини был лишён британского ордена Бани (Order of the Bath) в 1940 году на фоне резкого ухудшения отношений между Италией и Великобританией.

Орден Бани

Данное решение было принято после того, как режим Муссолини окончательно встал на сторону нацистской Германии и вступил во Вторую мировую войну против стран Антигитлеровской коалиции. Орден, вручённый ему в 1923 году как знак дипломатического признания, считался символом попыток сохранить международное сотрудничество с Италией.

Муссолини и Гитлер

Но после сближения Рима с Берлином, участия Италии в агрессивных военных кампаниях и официального вступления в войну против Великобритании в июне 1940 года, награда была аннулирована.

Бенито Муссолини

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что еще 15 лет назад президент Польши был охранником и сутенером. Как он тогда выглядел.