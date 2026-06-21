"Маленький уб****к": какие жестокие обзывательства придумал министр США для Зеленского и почему - СМИ

В Министерстве пока не прокомментировали информацию

Министр финансов США Скотт Бессент выступал против визита президента Владимира Зеленского в Белый дом перед его известной скандальной встрече с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом. Кроме того, он якобы мог позволять себе резкие высказывания и оскорбительные выражения в адрес украинского лидера.

Об этом говорится в материале The Guardian, в котором опубликованы отрывки из новой книги "Смена режима" (Regime Change) журналистов издания The New York Times Мэгги Хаберман и Джонатана Свона.

Авторы утверждают, что Бессент в неофициальных беседах называл Зеленского "хитрым", использовал в его адрес оскорбительные эпитеты, а также сравнивал украинского лидера с "мистером Бином под кайфом". В разговорах с коллегами министр финансов якобы могу позволять себе называть украинского президента "хитрым", "маленьким уб***ком", "ребенком с особыми потребностями для европейцев".

Скотт Бессент

Согласно информации журналистов, Бессент якобы настаивал, чтобы президент США Дональд Трамп и вовсе не позволял украинскому коллеге переступать порог Белого дома до тех пор, пока Киев не подпишет соглашение о полезных ископаемых.

В итоге встреча лидеров состоялась 28 февраля 2025 года. Однако прошла уже неудачно, поскольку Трамп и вице-президент Джей Ди Венс раскритиковали Владимира Зеленского за якобы неблагодарность за американскую помощь и за то, что он пришел не в костюме.

В настоящее время в Министерстве финансов США пока не дали комментарий по этому поводу на запрос журналистов.

Что произошло на встрече

Президент Украины Владимир Зеленский поспорил с американским коллегой Дональдом Трампом и представителем его администрации Джей Ди Венсом во время встречи в Вашингтоне в феврале 2025 года. Перепалка началась после слов Зеленского о гарантиях безопасности. Но западные СМИ среди приходят к выводу, что скандал умышленно спровоцировал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Перепалка началась после слов Зеленского о гарантиях безопасности. Во время разговора политиков Вэнс начал хвалить Трампа за его хорошую работу над приближением мира в Украину, но Зеленский настоял, что все предыдущие соглашения, подписанные с главой России Владимиром Путиным, не соблюдались.

"Украине нужны гарантии безопасности. Без этого мир невозможен. Путин не будет соблюдать соглашение", — сказал президент Украины.

Это задело Трампа и Венса. Первый настоял, что Путин не сдержал подписанные соглашения, потому что президентом США тогда был Джо Байден, которого он "не уважал".

"Меня Путин уважает. Он хочет мира", — заверил Трамп.

Далее Трамп заявил, что Зеленский ведет себя очень неправильно, ведь отвергать помощь в образовании мира, когда Украину ежедневно атакуют ракеты и гибнут люди, глупо. Вэнс добавил, что Украина в плохом состоянии — мужчин в армии почти нет, кругом одни руины и тому подобное.

"Вы не видели этого своими глазами. Между нами океан. Приезжайте в Украину и увидите", — ответил Зеленский.

Трамп настоял, что Украина должна благодарить США и за помощь, и за образование мира, не споря.

"Мы вам дали 350 млрд. Вы сейчас находитесь в тяжелой ситуации. Вы не можете говорить "я не хочу остановить войну"", — сказал Трамп.

Далее дословно кусок диалога:

"Трамп: У вас нет карт на руках, вы должны быть благодарны нам. Вы не можете нам говорить я хочу то, я хочу это.

Зеленский: Я пришел сюда не в карты играть.

Трамп: Если бы у вас не было нашего оружия и техники, эта война закончилась бы через две недели.

Зеленский: Я слышал от Путина о 3 днях, а теперь уже 2 недели".

Затем Трамп в своей соцсети: "У нас сегодня была очень содержательная встреча в Белом доме. Под таким огнем и давлением узнали многое, чего невозможно понять без разговора. Удивительно то, что проявляется из-за эмоций, и я решил, что президент Зеленский не готов к миру, если в нем будет задействована Америка, потому что он почувствовал преимущество. Я не хочу преимуществ, я хочу МИРА. Он не уважал Соединенные Штаты Америки в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к Миру".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фото Зеленского и Трампа нашли неожиданное сходство.