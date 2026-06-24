Лукашенко сдал назад: Зеленский сделал важное заявление
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Ретрансляторы сигналов для российских "шахедов" на территории Беларуси приостановили работу. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами. В то же время в ГНСУ также заявили, что "шахедов" с беларусского направления стало меньше.
По словам президента, по состоянию на 22 июня, ретрансляторы на территории Беларуси, которые использовались россиянами, больше не работают. В то же время он отметил, что неизвестно, были ли эти системы демонтированы.
"Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады. Ретрансляторы, которые использовались для коррекции ударов по Украине с территории Беларуси, прекратили работу", — сказал Зеленский.
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