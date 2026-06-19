"Иначе это сделаем мы": Зеленский поставил ультиматум Лукашенко

В ЦПД оценили действия Минска на фоне заявления украинского лидера

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко. Украинский лидер поставил ультиматум Минску.

Об этом президент заявил во время пресс-конференции. По его словам, Беларусь рискует быть вовлеченной в войну.

"Я не обижаюсь на слова Лукашенко, но вдоль приграничных с Украиной областей есть техника, которая корректирует огонь по украинскому населению. Недели хватит на то, чтобы ее снять, выключить? Иначе это сделаем мы", – сказал Зеленский.

Напомним, что в новом интервью Лукашенко неожиданно изменил тон в отношении Украины и даже извинился перед Зеленским. По его словам, со стороны Беларуси не будет никаких военных действий против Украины

"Если Владимир обиделся, я извиняюсь за слова (где-то курнул, где-то кольнул). Не надо было их говорить, учитывая то, что он воюет. Он прекрасно понимает, что со стороны Беларуси, особенно с моей стороны, каких-то военных действий ждать не стоит", — сказал Лукашенко.

Он также подчеркнул, что Беларусь очень уязвима в военном плане, поэтому не хочет быть вовлечена в войну. Ведь Минск у "украинских военных как на ладони".

Что говорят в ЦПД о словах Зеленского

Как отмечает руководитель ЦПД Александр Коваленко, Россия постоянно пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. Речь идет не только о размещении производства дронов, предприятий, привлеченных к производству оружия.

"Они делают все, чтобы белорусский народ, который не хочет воевать, втянуть в эту войну. Пока они не имеют поддержки этих попыток в белорусском обществе, но это вызов для Беларуси — не втянуться в войну, потому что Украина будет отвечать очень жестко. И это понимают в Беларуси. Время показало, что россияне — не друзья белорусам, скорее враги, потому что только враг делает все, чтобы "друг" умирал за него", — подчеркнул Коваленко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Беларусь угрожает Украине из-за автобуса под Брянском. Уже известно, какое оружие есть у Лукашенко.