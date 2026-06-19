Беларусь угрожает Украине из-за автобуса под Брянском: какое оружие есть у Лукашенко

Наличие распиаренного "Орешника" уже ставится под сомнение

Беларусь после удара ВСУ по автобусу в Брянской области "оставляет за собой право предпринимать действия в отношении Украины для защиты жизни своих граждан". Об этом заявил постоянный полномочный представитель Беларуси при СНГ Игорь Назарук.

"Телеграф" разбирался, чем может угрожать Украине Минск и что из себя представляют белорусские вооруженные силы.

У Лукашенко нет профессиональной армии

Дипломат и политик, экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный рассказал, что каждый год весной там проходит собрание резерва, для этого мобилизуются молодые офицеры, чтобы обеспечить переподготовку.

"Они собираются кто на месяц, кто на два — в зависимости от специализации. В Беларуси нет профессиональной армии. Отсюда мобилизуется часть офицерского состава для того, чтобы командовать набираемыми из резервистов подразделениями. Это ежегодно и традиционно происходит в Белорусси", — отметил Бессмертный.

Роман Бессмертный

Белорусские военные четыре года не выходят из учений

По оценке военного эксперта, руководителя проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павла Лакийчука, боевое ядро белорусской армии — тысяч 40-50. Они четыре года не выходят из учений, и с 2022 года с повышенной до постоянной боевой готовности не опускались.

"И что бы мы ни говорили [о белорусской армии – ред.], — они подготовлены. Путин давно на них глаз положил, а Лукашенко стоит на "раскорячке". С одной стороны — опирается на своих силовиков (потому что после 2020 года он не очень народу нужен), а с другой, — Путин прямым текстом ему говорит: "Отдай мне свою армию, задействуй ее в войне против Украины", — поясняет эксперт. Именно поэтому Лукашенко показывает воинственность.

Павел Лакийчук

Минск готовит диверсантов

Бессмертный подчеркнул, что количество гибридных операций с территории Беларуси против ее стран-соседок постоянно растет. Кроме того, там идет постоянная подготовка диверсантов, которые забрасываются в европейские страны.

"Еще одна очень важная вещь: количество гибридных операций и численность иммигрантов для атак против стран, с которыми Беларусь имеет общую границу, постоянно увеличивается. И надо эти группы иммигрантов готовить. В 2025 году в полосе белорусско-польской границы были найдены четыре подземных перехода. А это означает, что со стороны Беларуси идет постоянная подготовка забрасывающихся диверсантов. Идет подготовка выезжающих под видом статуса беженца для получения политического убежища", – сказал дипломат.

Он напомнил, что после бунта "вагнеровцев" в Беларуси осталось пять тысяч человек из этого подразделения. Никто не знает, куда они девались. А на самом деле они находятся в Белорусси и ведут подготовку диверсантов. Часть этих людей обладают соответствующими знаниями, прошли практику в африканских, азиатских странах, в ходе российско-украинской войны, поэтому они достаточно подготовлены, чтобы готовить диверсантов для подрывной деятельности в Европе", — пояснил дипломат.

Лукашенко угрожает несуществующим "Орешником"

Он отметил, что руководством Беларуси осуществляется имитация пребывания на ее территории тактического ядерного оружия, в виде комплекса "Орешник". Поэтому соответствующие службы отрабатывают свои сценарии.

"Его нет, но об этом говорит Лукашенко, то есть имитация проходит. И это нужно кому-то делать. Здесь фиктивных движений не сделаешь, ведь разгадают. Поэтому необходимо иметь соответствующий уровень подготовки. В войска Беларуси мобилизовано всего 56 тысяч человек. Это если брать срочную армию и спецназ. Добавьте туда еще 14–17 тысяч жандармерии, воюющей с собственным народом. То есть Беларусь что-то имеет, но погреба пустые, потому что они уже отстреляны российской армией по Украине, — объяснил Бессмертный.

Он добавил, что вся бронетехника утилизирована на российско-украинском фронте. Единственное, что есть — это самолеты, которые используются на тех аэродромах, где базировалась еще советская авиация. Часть из этих аэродромов находится в хорошем состоянии. Вот и все, что можно сказать о Беларуси.

Украине нечего бояться?

Дипломат подчеркнул, что рельеф местности не позволяет совершать скрытно какие-либо перемещения военных соединений и групп войск для непосредственного нападения на наше государство.

"Не нужно пугаться, потому что на территории Беларуси нет потенциала, способного создать серьезную угрозу для Украины. А вот что касается создания диверсионной угрозы – это делается. Как против Украины, так и против соседних европейских стран. Другое дело, что украинско-беларусская граница находится в таком состоянии, что никто не знает, на что и где можно наступать при его пересечении. Плюс эта граница болотистая, лесистая. Те тропы, которые есть – это не дороги. 12 пунктов пересечения границы только в двух местах как-то оборудованы. Все остальное — лесные дороги, за которыми осуществляется аудиовизуальный, электронный и реальный контроль", — подчеркнул Бессмертный.

Напомним, в недавнем интервью глава Беларуси Александр Лукашенко неожиданно сменил тон насчет Украины и даже извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским.