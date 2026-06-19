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Беларусь угрожает Украине из-за автобуса под Брянском: какое оружие есть у Лукашенко

Автор
Мария Назарова
Дата публикации
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Автор
Александр Лукашенко Новость обновлена 19 июня 2026, 17:37
Александр Лукашенко. Фото Коллаж "Телеграфа"

Наличие распиаренного "Орешника" уже ставится под сомнение

Беларусь после удара ВСУ по автобусу в Брянской области "оставляет за собой право предпринимать действия в отношении Украины для защиты жизни своих граждан". Об этом заявил постоянный полномочный представитель Беларуси при СНГ Игорь Назарук.

"Телеграф" разбирался, чем может угрожать Украине Минск и что из себя представляют белорусские вооруженные силы.

У Лукашенко нет профессиональной армии

Дипломат и политик, экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный рассказал, что каждый год весной там проходит собрание резерва, для этого мобилизуются молодые офицеры, чтобы обеспечить переподготовку.

"Они собираются кто на месяц, кто на два — в зависимости от специализации. В Беларуси нет профессиональной армии. Отсюда мобилизуется часть офицерского состава для того, чтобы командовать набираемыми из резервистов подразделениями. Это ежегодно и традиционно происходит в Белорусси", — отметил Бессмертный.

Роман Бессмертный
Роман Бессмертный

Белорусские военные четыре года не выходят из учений

По оценке военного эксперта, руководителя проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павла Лакийчука, боевое ядро белорусской армии — тысяч 40-50. Они четыре года не выходят из учений, и с 2022 года с повышенной до постоянной боевой готовности не опускались.

"И что бы мы ни говорили [о белорусской армии – ред.], — они подготовлены. Путин давно на них глаз положил, а Лукашенко стоит на "раскорячке". С одной стороны — опирается на своих силовиков (потому что после 2020 года он не очень народу нужен), а с другой, — Путин прямым текстом ему говорит: "Отдай мне свою армию, задействуй ее в войне против Украины", — поясняет эксперт. Именно поэтому Лукашенко показывает воинственность.

Павел Лакийчук
Павел Лакийчук

Минск готовит диверсантов

Бессмертный подчеркнул, что количество гибридных операций с территории Беларуси против ее стран-соседок постоянно растет. Кроме того, там идет постоянная подготовка диверсантов, которые забрасываются в европейские страны.

"Еще одна очень важная вещь: количество гибридных операций и численность иммигрантов для атак против стран, с которыми Беларусь имеет общую границу, постоянно увеличивается. И надо эти группы иммигрантов готовить. В 2025 году в полосе белорусско-польской границы были найдены четыре подземных перехода. А это означает, что со стороны Беларуси идет постоянная подготовка забрасывающихся диверсантов. Идет подготовка выезжающих под видом статуса беженца для получения политического убежища", – сказал дипломат.

Он напомнил, что после бунта "вагнеровцев" в Беларуси осталось пять тысяч человек из этого подразделения. Никто не знает, куда они девались. А на самом деле они находятся в Белорусси и ведут подготовку диверсантов. Часть этих людей обладают соответствующими знаниями, прошли практику в африканских, азиатских странах, в ходе российско-украинской войны, поэтому они достаточно подготовлены, чтобы готовить диверсантов для подрывной деятельности в Европе", — пояснил дипломат.

Лукашенко угрожает несуществующим "Орешником"

Он отметил, что руководством Беларуси осуществляется имитация пребывания на ее территории тактического ядерного оружия, в виде комплекса "Орешник". Поэтому соответствующие службы отрабатывают свои сценарии.

"Его нет, но об этом говорит Лукашенко, то есть имитация проходит. И это нужно кому-то делать. Здесь фиктивных движений не сделаешь, ведь разгадают. Поэтому необходимо иметь соответствующий уровень подготовки. В войска Беларуси мобилизовано всего 56 тысяч человек. Это если брать срочную армию и спецназ. Добавьте туда еще 14–17 тысяч жандармерии, воюющей с собственным народом. То есть Беларусь что-то имеет, но погреба пустые, потому что они уже отстреляны российской армией по Украине, — объяснил Бессмертный.

Он добавил, что вся бронетехника утилизирована на российско-украинском фронте. Единственное, что есть — это самолеты, которые используются на тех аэродромах, где базировалась еще советская авиация. Часть из этих аэродромов находится в хорошем состоянии. Вот и все, что можно сказать о Беларуси.

Украине нечего бояться?

Дипломат подчеркнул, что рельеф местности не позволяет совершать скрытно какие-либо перемещения военных соединений и групп войск для непосредственного нападения на наше государство.

"Не нужно пугаться, потому что на территории Беларуси нет потенциала, способного создать серьезную угрозу для Украины. А вот что касается создания диверсионной угрозы – это делается. Как против Украины, так и против соседних европейских стран. Другое дело, что украинско-беларусская граница находится в таком состоянии, что никто не знает, на что и где можно наступать при его пересечении. Плюс эта граница болотистая, лесистая. Те тропы, которые есть – это не дороги. 12 пунктов пересечения границы только в двух местах как-то оборудованы. Все остальное — лесные дороги, за которыми осуществляется аудиовизуальный, электронный и реальный контроль", — подчеркнул Бессмертный.

Напомним, в недавнем интервью глава Беларуси Александр Лукашенко неожиданно сменил тон насчет Украины и даже извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским.

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#Беларусь #Армия #Александр Лукашенко #Роман Бессмертный #угрозы #Павел Лакийчук