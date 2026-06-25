Получить бронь от мобилизации стало сложнее: кому ужесточили требования для отстрочки

Ряд критериев для бизнеса не изменился

В Украине усилили требования к правилам бронирования от мобилизации. Планка критериев для предприятий, желающих получить статус критически важных, была поднята в разы.

Об этом говорится в приказе Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства №6954.

Что изменилось:

Для аграрных предприятий минимальную площадь земли увеличили с 500 до 1000 га, а годовой доход с 20 до 40 млн грн.

минимальную площадь земли увеличили с 500 до 1000 га, а годовой доход с 20 до 40 млн грн. Для лесхозов требования к площади выросли в пять раз — с 500 до 2500 га. Также ввели минимальный годовой доход в 10 млн. грн.

требования к площади выросли в пять раз — с 500 до 2500 га. Также ввели минимальный годовой доход в 10 млн. грн. Предприятия должны выплачивать среднюю зарплату выше средней по стране : для компаний от 50 работников – вдвое , от 20 работников и представительств нерезидентов – втрое .

: для компаний , . Для бизнеса, работающего в трех и более областях, обязательными стали штат от 10 работников и уплата налогов и ЕСВ не менее 24 тыс. грн в каждой области за последние три месяца.

Новые правила бронирования от мобилизации. Инфографика - "Телеграф"

Что не трогали:

Критически важными по-прежнему считаются предприятия, которые:

имеют государственные гранты;

оказывают услуги Минэкономики по договорам сроком 6 месяцев;

находящиеся в сфере управления министерства или государство является их единственным учредителем;

проводят экспертизу нормативно правовых актов в сфере экономики или ВЭД;

являются участниками индустриального парка;

заключили инвестдоговоры в сферах переработки, биогаза, добывания и переработки полезных ископаемых.

Напомним, ранее мы писали о том, что в конце мая правительство в очередной раз меняло правила бронирования, чтобы сделать "систему более прозрачной, справедливой и защищенной от злоупотреблений".