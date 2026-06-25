Получить бронь от мобилизации стало сложнее: кому ужесточили требования для отстрочки
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Ряд критериев для бизнеса не изменился
В Украине усилили требования к правилам бронирования от мобилизации. Планка критериев для предприятий, желающих получить статус критически важных, была поднята в разы.
Об этом говорится в приказе Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства №6954.
Что изменилось:
- Для аграрных предприятий минимальную площадь земли увеличили с 500 до 1000 га, а годовой доход с 20 до 40 млн грн.
- Для лесхозов требования к площади выросли в пять раз — с 500 до 2500 га. Также ввели минимальный годовой доход в 10 млн. грн.
- Предприятия должны выплачивать среднюю зарплату выше средней по стране: для компаний от 50 работников – вдвое, от 20 работников и представительств нерезидентов – втрое.
- Для бизнеса, работающего в трех и более областях, обязательными стали штат от 10 работников и уплата налогов и ЕСВ не менее 24 тыс. грн в каждой области за последние три месяца.
Что не трогали:
Критически важными по-прежнему считаются предприятия, которые:
- имеют государственные гранты;
- оказывают услуги Минэкономики по договорам сроком 6 месяцев;
- находящиеся в сфере управления министерства или государство является их единственным учредителем;
- проводят экспертизу нормативно правовых актов в сфере экономики или ВЭД;
- являются участниками индустриального парка;
- заключили инвестдоговоры в сферах переработки, биогаза, добывания и переработки полезных ископаемых.
Напомним, ранее мы писали о том, что в конце мая правительство в очередной раз меняло правила бронирования, чтобы сделать "систему более прозрачной, справедливой и защищенной от злоупотреблений".