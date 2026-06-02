До осени проверят всех: кто может потерять бронирование в Украине
Проверка, обновление критериев и изменения в "Дии" будут продолжаться несколько месяцев
Правительство запускает массовый пересмотр статуса критически важных предприятий. Завершиться этот процесс должен до 1 сентября 2026 года. Пока те предприятия, которые имеют статус критически важных, его сохраняются, но не дольше, чем до начала осени.
Об этом говорится в опубликованном Кабмином постановлении. Изменения должны начаться уже в июне — до 10 июня 2026 органы власти должны пересмотреть категории критичности для предприятий. Это касается как органов центральной власти, так и городских и областных военных администраций.
Проверить предприятия и учреждения, уже имеющие статус критических, должны до 1 июля 2026 года. Те, кто не будет отвечать обновленным критериям, могут его потерять. Речь идет о том, что "критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения".
В случае исключения критерия, на основании которого предприятие, учреждение, организация была определена имеющей важное значение для отрасли национальной экономики или обеспечения потребностей территориального общества, отменить статус критически важных
Все решения о предоставлении статуса критически важного предприятия должны быть пересмотрены до 1 сентября 2026 года.
Важно, что все ведомства должны передавать в Минцифры обновленные критерии для определения критически важных предприятий не позднее чем через 10 дней после их утверждения или изменений. До 1 августа 2026 Минобороны, Минцифры и Пенсионный фонд должны доработать свои электронные системы для реализации новых правил. Также Минцифры в течение 14 дней после вступления в силу постановления Кабмина должен обновить функционал портала "Дия" для работы с новыми процедурами.
Что изменится в правилах бронирования:
- Новые требования к заработной плате. Для бронирования работников критически важных предприятий (в тыловых регионах) заработная плата должна составлять не менее трех минимальных зарплат. То есть порог для бронирования – от 25941 грн. Для учреждений, работающих на территориях возможных/активных боевых действий, остается 2,5. Требование по коэффициенту 2,5 не распространяется на государственные и коммунальные предприятия, резидентов Дей Сити, религиозные организации, энергетические компании с поврежденными мощностями, операторов ГРМ (аварийные бригады), нефтеперерабатывающие предприятия с долей государства более 25%, а также на компании, охраняющие объекты ТЭК.
- Учет по одному месту работы. Военнообязанные, имеющие отсрочку по другим причинам (ст. 23 Закона о мобилизации), а также работающие на предприятии по совместительству теперь учитываются в общем количестве военнообязанных компании только по одному месту работы.
- Контроль лимитов и наказание за их превышение. Если предприятие превысило установленные лимиты (квоты) на количество забронированных работников, оно обязано в течение 10 рабочих дней самостоятельно подать электронное заявление через Портал Действие для аннулирования "лишних" бронирований.
- Изменения для резидентов Дия Сити. Соответствие требованиям теперь должно подтверждаться налоговыми расчетами сумм начисленного дохода (НДФЛ, ВЗ) и единого взноса (ЕСВ) за последние шесть календарных месяцев.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что с 1 июня, кроме изменений в бронировании, заработал еще ряд нововведений. В частности, они касаются пенсионеров.