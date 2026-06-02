До осени проверят всех: кто может потерять бронирование в Украине

Проверка, обновление критериев и изменения в "Дии" будут продолжаться несколько месяцев

Правительство запускает массовый пересмотр статуса критически важных предприятий. Завершиться этот процесс должен до 1 сентября 2026 года. Пока те предприятия, которые имеют статус критически важных, его сохраняются, но не дольше, чем до начала осени.

Об этом говорится в опубликованном Кабмином постановлении. Изменения должны начаться уже в июне — до 10 июня 2026 органы власти должны пересмотреть категории критичности для предприятий. Это касается как органов центральной власти, так и городских и областных военных администраций.

Проверить предприятия и учреждения, уже имеющие статус критических, должны до 1 июля 2026 года. Те, кто не будет отвечать обновленным критериям, могут его потерять. Речь идет о том, что "критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения".

В случае исключения критерия, на основании которого предприятие, учреждение, организация была определена имеющей важное значение для отрасли национальной экономики или обеспечения потребностей территориального общества, отменить статус критически важных Постановление КМУ №692

Все решения о предоставлении статуса критически важного предприятия должны быть пересмотрены до 1 сентября 2026 года.

Важно, что все ведомства должны передавать в Минцифры обновленные критерии для определения критически важных предприятий не позднее чем через 10 дней после их утверждения или изменений. До 1 августа 2026 Минобороны, Минцифры и Пенсионный фонд должны доработать свои электронные системы для реализации новых правил. Также Минцифры в течение 14 дней после вступления в силу постановления Кабмина должен обновить функционал портала "Дия" для работы с новыми процедурами.

Что изменится в правилах бронирования:

Новые требования к заработной плате. Для бронирования работников критически важных предприятий (в тыловых регионах) заработная плата должна составлять не менее трех минимальных зарплат. То есть порог для бронирования – от 25941 грн. Для учреждений, работающих на территориях возможных/активных боевых действий, остается 2,5. Требование по коэффициенту 2,5 не распространяется на государственные и коммунальные предприятия, резидентов Дей Сити, религиозные организации, энергетические компании с поврежденными мощностями, операторов ГРМ (аварийные бригады), нефтеперерабатывающие предприятия с долей государства более 25%, а также на компании, охраняющие объекты ТЭК. Учет по одному месту работы. Военнообязанные, имеющие отсрочку по другим причинам (ст. 23 Закона о мобилизации), а также работающие на предприятии по совместительству теперь учитываются в общем количестве военнообязанных компании только по одному месту работы. Контроль лимитов и наказание за их превышение. Если предприятие превысило установленные лимиты (квоты) на количество забронированных работников, оно обязано в течение 10 рабочих дней самостоятельно подать электронное заявление через Портал Действие для аннулирования "лишних" бронирований. Изменения для резидентов Дия Сити. Соответствие требованиям теперь должно подтверждаться налоговыми расчетами сумм начисленного дохода (НДФЛ, ВЗ) и единого взноса (ЕСВ) за последние шесть календарных месяцев.

