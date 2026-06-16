Есть бронирование, но "в розыске" ТЦК: юристы рассказали, что делать, если в телефоне появился неприятный сюрприз

Пошаговый алгоритм действий от правоведов для защиты

Официальное бронирование от мобилизации на предприятии не защищает военнообязанных от внезапного появления статуса "в розыске" в электронном кабинете "Резерв+". С такой проблемой столкнулся мужчина, получивший бронирование на работе, а уже на следующий день увидел в системе сообщение о розыске из-за якобы неявки за повесткой, хотя саму повестку он не получал.

Как стало известно из обращения мужчины на профильном юридическом портале "Юристи.юа", специалисты призывают в подобных ситуациях не паниковать, ведь действующее бронирование дает железное право на отсрочку, а статус розыска является лишь технической ошибкой или следствием несогласованности действий. Очень часто документы об официальной броне от Министерства экономики просто не успевают вовремя обновиться в базе конкретного районного ТЦК, тогда как военкомат параллельно выписывает "заочную" повестку по почте.

Скорее всего, ТЦК выписал повестку "заочно" и направил ее по почте по месту вашей регистрации или предыдущему адресу. Если письмо вернулось из-за того, что вы его не получили или возникла задержка на почте, система автоматически зафиксировала это как "неявку" и подтянула статус розыска, отмечает юрист Сергей Богун.

Однако, пока флажок розыска светится в системе, мужчина рискует быть задержанным полицией на улице для отправки в военкомат. Адвокаты и юристы предложили несколько вариантов решения этой проблемы, отвергнув идею простой уплаты штрафа.

Сам по себе статус "в розыске" не означает, что Вас автоматически могут мобилизовать или Вы уже привлечены к ответственности. На практике такой статус чаще всего свидетельствует о том, что ТЦК считает, что лицо допустило нарушение правил военного учета или не явилось по вызову. То есть это больше инструмент административного давления, объясняет юрист Евгений Корнийчук.

Прежде всего эксперты советуют попробовать исправить данные дистанционно через функцию онлайн-исправлений в самом приложении "Резерв+". Если цифровая система не реагирует, необходимо послать официальное письменное заявление в свой ТЦК с требованием зачислить себя на специальный военный учет и добавить копию документов о бронировании. Такой пакет документов советуют отправлять исключительно "Укрпочтой" — ценным письмом с описанием вложения, ведь почтовая квитанция станет дополнительной юридической защитой во время встречи с патрулями.

Параллельно военнообязанным рекомендуют обязательно зайти в приложение "Действие" и проверить раздел "Исполнительные производства".

Если розыск появился в связи с неприбытием по повестке, то, скорее всего, будет попытка привлечь Вас к административной ответственности и наложить штраф в размере 17 000 гривен. Если ТЦК вынесло постановление о наложении штрафа и передало его в исполнительную службу, информация обязательно об этом появится. Вы ведь не получали ни повестки, ни постановления о штрафе, подчеркивает юрист Андрей Брылев.

При наличии такого штрафа есть очень высокие шансы отменить его и снять розыск через административный суд или с помощью жалобы в высшие инстанции, например областной ТЦК или Минобороны.

В случае, когда ТЦК откажет в решении вопроса о снятии с розыска, следует обратиться в административный суд с исковым заявлением и обязать ТЦК удалить данные о нарушении правил ВО из Реестра. По состоянию на сегодняшний день уже есть положительная судебная практика по таким административным делам, отмечает адвокат Юрий Айвазян.

Если дистанционные письма и жалобы не помогают убрать статус розыска, киевлянину придется лично посетить ТЦК и СП. С собой обязательно нужно иметь оригиналы документов о бронировании, чтобы оператор базы "Оберег" вручную внес актуальные данные и снял статус розыска непосредственно на месте.

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