Отримати бронь від мобілізації стало складніше: кому посилили вимоги для відстрочки

Ряд критеріїв для бізнесу не змінився

В Україні посилили вимоги щодо правил бронювання від мобілізації. Планка критеріїв для підприємств, які бажають набути статусу критично важливих, була піднята в рази.

Про це йдеться у наказі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства №6954.

Що змінилося:

Для аграрних підприємств мінімальну площу землі збільшили з 500 до 1000 га , а річний дохід — з 20 до 40 млн грн.

мінімальну площу , а річний Для лісгоспів вимоги до площі зросли у п'ять разів — з 500 до 2500 га. Також запровадили мінімальний річний дохід у 10 млн грн.

Підприємства повинні виплачувати середню зарплату вище середньої по країні: для компаній від 50 працівників — удвічі, від 20 працівників і представництв нерезидентів — утричі.

для компаній від 50 працівників — удвічі, від 20 працівників і представництв нерезидентів — утричі. Для бізнесу, що працює у трьох і більше областях, обов'язковими стали штат від 10 працівників і сплата податків та ЄСВ не менше 24 тис. грн у кожній області за останні три місяці.

Нові правила бронювання від мобілізації Інфографіка — "Телеграф"

Що не чіпали:

Критично важливими, як і раніше, вважаються підприємства, які:

мають державні гранти;

надають послуги Мінекономіки за договорами строком від 6 місяців;

перебувають у сфері управління міністерства або держава є їхнім єдиним засновником;

проводять експертизу нормативно-правових актів у сфері економіки чи ЗЕД;

є учасниками індустріального парку;

уклали інвестдоговори у сферах переробки, біогазу, добування та переробки корисних копалин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що наприкінці травня уряд вкотре змінював правила бронювання, щоб зробити "систему більш прозорою, справедливою та захищеною від зловживань".