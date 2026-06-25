Люди, росшие в 1950-70 годах, имеют существенное преимущество: почему это сложно для молодежи

Старшее поколение умеет получать удовольствие от вещей, которые для молодежи часто кажутся будничными

Современные психологи считают одним из главных преимуществ поколения, выросшего в 50-70-х годах прошлого века, способность находить радость в простых вещах. В отличие от молодежи эти люди привыкли получать положительные эмоции не только через цифровой контент или социальные сети.

Об этом "Телеграфу" рассказал психолог, психотерапевт, член Европейской ассоциации транзактного анализа (EATA) Сергей Твардиевич.

По его словам, люди постарше чаще получают удовольствие от обычных жизненных моментов — отдыха на природе общения с близкими или других повседневных занятий.

"Я как психолог считаю, что преимуществами прошлого поколения является способность получать серотонин, дофамин, эндорфин из повседневной жизни, отдыха на природе, на даче и подобных вещей", — пояснил эксперт.

В то же время современное поколение, по мнению психолога, гораздо больше зависит от так называемого "быстрого дофамина". Речь идет о мгновенных эмоциональных вознаграждениях, которые люди получают через просмотр видео, лент в соцсетях, компьютерные игры или другой цифровой контент.

Поэтому молодые люди чаще ищут яркие стимулы и быстрые источники удовольствия, тогда как старшее поколение сохранило навык получать положительные эмоции от более спокойных и привычных занятий.

При этом психолог отмечает, что люди постарше также могут пользоваться современными способами получения положительных эмоций. Однако у них есть альтернатива — жизненная модель, сформированная еще в молодые годы, когда цифровых развлечений не существовало.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему люди в возрасте 55+ лучше переносят покой, чем молодежь.