Люди, рожденные в 1960-70-х годах, имеют преимущество в воспитании: в чем именно

Их сила заключается в стойкости, которую можно встретить далеко не у каждого

Психологи отмечают, что люди, родившиеся в 1960–1970-х годах, часто демонстрируют более высокий уровень психологической устойчивости, чем более молодые поколения. Это связывают не столько с личными качествами, сколько с условиями воспитания, в которых они росли.

В те годы подход к воспитанию был значительно более строгим: больше дисциплины, меньше эмоциональной поддержки и высокие требования к самостоятельности. Дети часто рано учились решать проблемы самостоятельно, проводили много времени без контроля со стороны взрослых и реже получали быструю помощь в сложных ситуациях, как написали в okdiario.

Специалисты объясняют, что именно такой опыт способствовал развитию навыков, которые сегодня считают ключевыми для психологической выносливости – умение справляться с трудностями, контролировать эмоции и адаптироваться к стрессу. В психологии это иногда описывают как "тренировки из-за сложностей", когда умеренные вызовы формируют устойчивость в будущем.

Выносливый человек, не боящийся трудностей. Фото: shutterstock

В отличие от этого, современное воспитание в большей степени ориентировано на защиту ребенка и минимизацию стресса. Хотя это помогает избегать травмирующих ситуаций, эксперты обращают внимание на то, что чрезмерная опека может снижать способность детей самостоятельно преодолевать трудности и принимать отказы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему некоторые люди покупают дешевые вещи для себя, а дорогие – для других.