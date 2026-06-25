Люди, які росли у 1950-70 роках, мають суттєву перевагу: чому це складно для молоді

Старше покоління вміє отримувати задоволення від речей, які для молоді часто здаються буденними

Сучасні психологи вважають однією з головних переваг покоління, яке виросло у 50-70-х роках минулого століття, здатність знаходити радість у простих речах. На відміну від молоді, ці люди звикли отримувати позитивні емоції не лише через цифровий контент чи соціальні мережі.

Про це "Телеграфу" розповів психолог, психотерапевт, член Європейської асоціації транзактного аналізу (EATA) Сергій Твардієвич.

За його словами, люди старшого віку частіше отримують задоволення від звичайних життєвих моментів — відпочинку на природі спілкування з близькими чи інших повсякденних занять.

"Я, як психолог, вважаю, що перевагами минулого покоління є здатність отримувати серотонін, дофамін, ендорфін з повсякденного життя, відпочинку на природі, на дачі і подібних речей", — пояснив експерт.

Водночас сучасне покоління, на думку психолога, значно більше залежить від так званого "швидкого дофаміну". Йдеться про миттєві емоційні винагороди, які люди отримують через перегляд відео, стрічок у соцмережах, комп'ютерні ігри чи інший цифровий контент.

Через це молоді люди частіше шукають яскраві стимули та швидкі джерела задоволення, тоді як старше покоління зберегло навичку отримувати позитивні емоції від більш спокійних і звичних занять.

При цьому психолог наголошує, що люди старшого віку також можуть користуватися сучасними способами отримання позитивних емоцій. Однак вони мають альтернативу — життєву модель, сформовану ще в молоді роки, коли цифрових розваг не існувало.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому люди віком 55+ краще переносять спокій, ніж молодь.