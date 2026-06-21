Огонь до небес: дроны атаковали важные для Путина объекты в Крыму, появились видео последствий

Сразу над рядом мест в небо поднялись густые клубы черного дыма

В ночь на 21 июня во временно оккупированном Крыму гремели мощные взрывы. Удары беспилотников пришлись по важным для врага объктам.

Информация об этом была опубликована в сети. Появились также фото и виде с мест происшествий.

Как информирует Telegram-канал среди целей беспилотников оказались:

Керченский морской порт и промышленная зона;

Порт "Кавказ". Удар пришелся по комплексу перегрузки нефтепродуктов. Данный порт также служит площадкой для накопления грузов и ожидания перед погрузкой на паром.

ТЭС-Терминал (TES-Terminal) — железнодорожный терминал перевалки и хранения нефтепродуктов и сжиженного газа;

Территория воинской части 98546 (630-й отдельный путевой железнодорожный батальон).

В Керчи произошел сильный пожар после налета дронов. В паблике отметили, что ранее город был более тщательно защищен системами ПВО. Однако после их успешного методичного уничтожения, враг оказался уязвимым.

Также зафиксированы ещё два очага возгорания: один в посёлке Курортное, где располагается объект ПВО.

В частности, о работе ПВО сообщали в Бахчисарая, Севастополя, Симферополя, а также Нижнегорского, Красногвардейского и Красноперекопского районов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 20 июня Крым всю ночь содрогался от взрывов. Под ударом оказались Таврическая ТЭС (Симферопольская ПГУ-ТЭС), газораспределительная станция и другие важные объекты оккупантов.