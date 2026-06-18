Атаки дронов на Москву обнажили сразу два странных факта

Обстановка в городе приобретает всё более неоднозначный характер

Взрывы в городах России и даже в самом ее сердце — в Москве, стали уже привычным явлением. Однако есть некоторые странности, которые бросаются в глаза.

Дело в том, что россияне размещают зенитно-ракетные комплексы прямо на крышах жилых домов, фактически превращая гражданские объекты в элементы системы ПВО. При этом, их противовоздушная оборона неоднократно "промахивалась", в результате чего падение обломков могут представлять серьёзную опасность для окружающих.

Тут же стоит обратить внимание на второй странный момент — во время атак беспилотников в российской столице еще ни одного разу не прозвучала сирена воздушной тревоги, хотя взрывов там уже было немало. Таким образом, власти не считают нужным оповещать своих граждан об угрозе.

В итоге получается парадоксальная ситуация — средства ПВО рядом с жилыми кварталами есть и в Москве его "успешно" применяют, а полноценного оповещения населения в случае угрозы — нет.

Вероятно, таким образом Кремль пытается сохранить иллюзию нормальной жизни, по крайней мере, в Москве и не подчёркивать масштабы угрозы для столицы.

Народный депутат Александр Федиенко в своем Telegram-канале также обратил внимание на кадры, где сбитые обломки дрона летят прямо на здание.

Обломки дрона упали на здание

Обломки дрона упали на здание

ПВО в Москве

Российскую столицу действительно попытались защитить системами противовоздушной обороны, чтобы защитить Кремль. На протяжении нескольких лет в городе расставляют на крышах домов ЗРПК "Панцирь".

Справка: Панцирь-С1 – это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Он используется для прикрытия гражданских и военных объектов от воздушного нападения. Также может защищать объект от наземных и надводных угроз. Время развертывания комплекса — до 5 минут. Боекомплект Панциря-С1: 12 ракет 57Е6-Е, 1400 снарядов. Ракетами могут поражать цели на высоте до 15 км и на расстоянии до 20 км; снаряды могут лететь на расстояние до 4 км.

В мае 2026 года в сети появилось видео, как в Москве на крышу бизнес-центра Nord Star с помощью вертолета Мы-26Т устанавливают ЗРК "Панцирь".

Как пишет Defense Express, в 2023 году "Панцирем" у себя на крыше обзавелось и здание главного управления МВД РФ к северу от Кремля.

"Панцирь"на крыше здания главного управления МВД РФ

В целом вокруг Москвы есть два условных круга ЗРК. При этом, все "Панцири" расположены вокруг главной крепости города — Кремля, и формируют фактически еще одно кольцо противовоздушной обороны вокруг города и в нем.

Карта позиций ЗРК вокруг и в Москве / Defense Express

Посколько "Панцирь" расположен рядом с людными местами, россияне создают угрозу для своих граждан не только из-за падения обломков, но и из-за низкой точности российских систем, и особенностей ракет "Панциря". Они имеют разгонный блок, который бесконтрольно падает после отработки.

Позиция ЗРК "Панцирь-СМД-Е" на крыше Nord Star / Defense Express

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 16 июня дроны также атаковали НПЗ в Москве. Тогда попадание произошло в крупнейший завод в 500 километрах от Украины. Успешную атаку подтвердил президент Владимир Зеленский. Пораженный Московский НПЗ обеспечивал около 35% рынка Москвы, поставляя 40% бензина и 50% дизельного топлива для региона, а также топливо для столичных аэропортов.