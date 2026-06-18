Укр

Атаки дронов на Москву обнажили сразу два странных факта

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Что происходит в российской столице Новость обновлена 18 июня 2026, 11:29
Что происходит в российской столице. Фото Коллаж "Телеграфа"

Обстановка в городе приобретает всё более неоднозначный характер

Взрывы в городах России и даже в самом ее сердце — в Москве, стали уже привычным явлением. Однако есть некоторые странности, которые бросаются в глаза.

Дело в том, что россияне размещают зенитно-ракетные комплексы прямо на крышах жилых домов, фактически превращая гражданские объекты в элементы системы ПВО. При этом, их противовоздушная оборона неоднократно "промахивалась", в результате чего падение обломков могут представлять серьёзную опасность для окружающих.

Тут же стоит обратить внимание на второй странный момент — во время атак беспилотников в российской столице еще ни одного разу не прозвучала сирена воздушной тревоги, хотя взрывов там уже было немало. Таким образом, власти не считают нужным оповещать своих граждан об угрозе.

В итоге получается парадоксальная ситуация — средства ПВО рядом с жилыми кварталами есть и в Москве его "успешно" применяют, а полноценного оповещения населения в случае угрозы — нет.

Вероятно, таким образом Кремль пытается сохранить иллюзию нормальной жизни, по крайней мере, в Москве и не подчёркивать масштабы угрозы для столицы.

Народный депутат Александр Федиенко в своем Telegram-канале также обратил внимание на кадры, где сбитые обломки дрона летят прямо на здание.

Обломки дрона упали на здание
Обломки дрона упали на здание
Обломки дрона упали на здание
Обломки дрона упали на здание

ПВО в Москве

Российскую столицу действительно попытались защитить системами противовоздушной обороны, чтобы защитить Кремль. На протяжении нескольких лет в городе расставляют на крышах домов ЗРПК "Панцирь".

Справка: Панцирь-С1 – это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Он используется для прикрытия гражданских и военных объектов от воздушного нападения. Также может защищать объект от наземных и надводных угроз. Время развертывания комплекса — до 5 минут. Боекомплект Панциря-С1: 12 ракет 57Е6-Е, 1400 снарядов. Ракетами могут поражать цели на высоте до 15 км и на расстоянии до 20 км; снаряды могут лететь на расстояние до 4 км.

В мае 2026 года в сети появилось видео, как в Москве на крышу бизнес-центра Nord Star с помощью вертолета Мы-26Т устанавливают ЗРК "Панцирь".

Как пишет Defense Express, в 2023 году "Панцирем" у себя на крыше обзавелось и здание главного управления МВД РФ к северу от Кремля.

"Панцирь"на крыше здания главного управления МВД РФ
"Панцирь"на крыше здания главного управления МВД РФ

В целом вокруг Москвы есть два условных круга ЗРК. При этом, все "Панцири" расположены вокруг главной крепости города — Кремля, и формируют фактически еще одно кольцо противовоздушной обороны вокруг города и в нем.

Карта позиций ЗРК вокруг и в Москве
Карта позиций ЗРК вокруг и в Москве / Defense Express

Посколько "Панцирь" расположен рядом с людными местами, россияне создают угрозу для своих граждан не только из-за падения обломков, но и из-за низкой точности российских систем, и особенностей ракет "Панциря". Они имеют разгонный блок, который бесконтрольно падает после отработки.

Позиция ЗРК "Панцирь-СМД-Е" на крыше Nord Star
Позиция ЗРК "Панцирь-СМД-Е" на крыше Nord Star / Defense Express

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 16 июня дроны также атаковали НПЗ в Москве. Тогда попадание произошло в крупнейший завод в 500 километрах от Украины. Успешную атаку подтвердил президент Владимир Зеленский. Пораженный Московский НПЗ обеспечивал около 35% рынка Москвы, поставляя 40% бензина и 50% дизельного топлива для региона, а также топливо для столичных аэропортов.

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#Москва #Россия #ПВО #Взрывы #Атаки #Сирены