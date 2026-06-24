Три функции "Шахеда", о которых спорят: что уж действительно есть, а чего еще нет

Камеры в новых дронах могут сами распознавать цели

Россияне продолжают улучшать свои беспилотники "Шахед" с искусственным интеллектом и публиковать видео ударов. Однако настоящий функционал вражеского оружия до сих пор вызывает массу споров.

Советник министра обороны Сергей Флеш Бескрестнов проанализировал новые "Шахеды" и высказал свое мнение о них. Его он разделил на три основных вопроса по поводу российских БПЛА:

Распознавание целей по изображению

Такие технологии, по словам эксперта, уже не редкость и многие китайские дорогие видеокамеры имеют функцию подсветки целей и их распознавание.

"Работает нейронная сеть, которая показывает, чему ее научили. Камера может найти цель и удерживать ее в фокусе. Этим никого не удивишь", — объяснил Бескрестнов.

Автоматический выбор

"Анализ целей по приоритетности, выбор цели и принятие автономного решения об атаке – это, безусловно, ближайшее будущее всего сегмента ударных БПЛА. Но сейчас такие системы как у нас, так и у противника проходят лишь первые этапы боевого испытания", — считает эксперт.

Доводка

"Реализация доведения в крылатом БПЛА сложнее задача, чем в роторном, но это уже реализовано как у наших БПЛА, так и у БПЛА противника", — отмечает Бескрестнов.

Как пояснил специалист, для работы доводки на "Шахеде" подобная функция должна быть изначально заложена в интерфейсе полетного контроллера.

"Технически это возможно. Ну и, конечно, стабильно должен работать видеоканал, ведь именно оператор указывает цель, которую нужно атаковать", — резюмировал он.

Однако, как отмечает советник министра обороны, это лишь предположения, а точно сказать о функционале новых "Шахедов" можно будет лишь после изучения трофеев.

Напомним, ранее мы писали о том, что история с радиацией в обломках сбитого дрона в Черниговской области вызвала тревогу.