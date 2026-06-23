Центр спецопераций "Альфа" СБУ отмечает 32-ю годовщину со дня создания подразделения

23 июня Центр специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины отмечает 32-ю годовщину со дня создания. ЦСО "Альфа" СБУ является одним из самых результативных подразделений Сил обороны Украины и стабильно входит в топ-3 лидеров рейтинга по уничтожению живой силы врага и российской техники с помощью БПЛА, а последние три месяца – возглавляет этот рейтинг.

Как отметил в.и.о. главы СБУ генерал-майор Евгений Хмара, бойцы Центра спецопераций наносят противнику ощутимые потери как непосредственно на линии боевого столкновения, так и в глубоком тылу противника.

"У россиян регулярно пылает "хлопок", а на линии боевого столкновения – постоянно уменьшается количество живых оккупантов и ежедневно горит их пораженная техника. На счету подразделения до 20% всех потерь вражеской пехоты", – подчеркнул глава Службы.

Евгений Хмара

Спецназовцы Центра выполняют боевые задания на самых сложных направлениях и на всех уровнях – тактическом, оперативном и стратегическом. Среди техники россиян, пораженных бойцами ЦСО "А" СБУ (с начала полномасштабного вторжения, по состоянию на июнь 2026 года):

1896 танков;

3458 ББМ;

344 РСЗО;

3952 артиллерийские системы;

649 систем ПВО;

540 систем РЭБ/РЭР;

23517 БПЛА/НРК.

Кроме этого, военнослужащие "Альфы" СБУ наносят систематические дипстрайки по российскому тылу и поражают цели в тысячах километрах от границ Украины.

Так, недавно воины Центра спецопераций вместе с другими Силами обороны нанесли успешный удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Это предприятие обеспечивает значительную часть рынка горючего российской столицы, снабжает ключевые объемы бензина и более 50% дизельного топлива для региона, а также горючее для московских аэропортов.

ЦСО "Альфа"

Кроме этого, "Альфа" поразила других целый ряд стратегических объектов врага. В частности, нефтегазовый терминал "Таманьнафтогаз" в Краснодарском крае РФ, газовый терминал в порту "Темрюк", инфраструктуру нефтяного терминала порта "Усть-Луга" в Ленинградской области РФ, НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в 1500 км от линии столкновения и другие.

Также операторы ЦСО управляли дронами во время легендарной спецоперации "Паутина". В результате поражен 41 самолет, среди которых Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 и А-50. Сумма нанесенного ущерба превышает 7 млрд долларов.

За вклад в борьбу с агрессором во время полномасштабного вторжения 25 воинов ЦСО награждены званиями Герой Украины, еще более 1000 бойцов удостоены других государственных наград.

ЦСО "Альфа" СБУ продолжает выполнять боевые задания в режиме 24/7 и готовить новые спецоперации против врага. Подразделение также усиливает свои способности и проводит набор рекрутов, в частности, среди гражданских кандидатов, которые после отбора и профессиональной подготовки смогут присоединиться к команде спецназовцев. Подать анкету можно на сайте alfa.ssu.gov.ua