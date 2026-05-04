Дмитрий Романов
"Альфа" СБУ продолжает набор операторов групп ближнего контакта Новость обновлена 04 мая 2026, 13:16

Операторы групп ближнего контакта (ГБК) — спецназовцы наивысшего уровня, которые формируют костяк "Альфы". Это о точности, быстрых решениях и полном контроле ситуации в любых условиях.

"Мы ищем тех, кто готов стать частью нашей команды. Не ищем идеальных, ищем своих: действующих, берущих ответственность и проявляющих инициативу. Ключевое требование — твой характер. Все остальное обеспечим мы", — уверяют в пресс-службе СБУ.

Задачи на этом посту:

  • выполнение боевых задач и специальных операций;
  • участие в сборе разведывательной информации;
  • подготовка и планирование действий в составе малых групп;
  • постоянные тренировки и повышение уровня тактических навыков.

Требования:

  • ⁠пригодность к военной службе;
  • ⁠высокий уровень физической подготовки и выносливости;
  • умение работать в команде и принимать быстрые решения;
  • ⁠дисциплина, ответственность и холодная голова;
  • готовность пройти интенсивное специальное обучение.

СБУ предлагает:

  • службу по контракту или мобилизацию;
  • качественную подготовку, современные технологии и лучшее снаряжение;
  • поддержку командиров и побратимов с реальным боевым опытом.

Заполняй анкету или узнавай больше по номеру 4444 (звонки бесплатные) и на сайте.

"С тебя — характер. Из нас — все остальное!" — подчеркивают в Службе безопасности Украины.

