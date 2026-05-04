"Альфа" СБУ продолжает набор операторов групп ближнего контакта
Операторы групп ближнего контакта (ГБК) — спецназовцы наивысшего уровня, которые формируют костяк "Альфы". Это о точности, быстрых решениях и полном контроле ситуации в любых условиях.
"Мы ищем тех, кто готов стать частью нашей команды. Не ищем идеальных, ищем своих: действующих, берущих ответственность и проявляющих инициативу. Ключевое требование — твой характер. Все остальное обеспечим мы", — уверяют в пресс-службе СБУ.
Задачи на этом посту:
- выполнение боевых задач и специальных операций;
- участие в сборе разведывательной информации;
- подготовка и планирование действий в составе малых групп;
- постоянные тренировки и повышение уровня тактических навыков.
Требования:
- пригодность к военной службе;
- высокий уровень физической подготовки и выносливости;
- умение работать в команде и принимать быстрые решения;
- дисциплина, ответственность и холодная голова;
- готовность пройти интенсивное специальное обучение.
СБУ предлагает:
- службу по контракту или мобилизацию;
- качественную подготовку, современные технологии и лучшее снаряжение;
- поддержку командиров и побратимов с реальным боевым опытом.
Заполняй анкету или узнавай больше по номеру 4444 (звонки бесплатные) и на сайте.
"С тебя — характер. Из нас — все остальное!" — подчеркивают в Службе безопасности Украины.