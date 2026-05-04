"Альфа" СБУ продолжает набор операторов групп ближнего контакта

Операторы групп ближнего контакта (ГБК) — спецназовцы наивысшего уровня, которые формируют костяк "Альфы". Это о точности, быстрых решениях и полном контроле ситуации в любых условиях.

"Мы ищем тех, кто готов стать частью нашей команды. Не ищем идеальных, ищем своих: действующих, берущих ответственность и проявляющих инициативу. Ключевое требование — твой характер. Все остальное обеспечим мы", — уверяют в пресс-службе СБУ.

Задачи на этом посту:

выполнение боевых задач и специальных операций;

участие в сборе разведывательной информации;

подготовка и планирование действий в составе малых групп;

постоянные тренировки и повышение уровня тактических навыков.

Требования:

⁠пригодность к военной службе;

⁠высокий уровень физической подготовки и выносливости;

умение работать в команде и принимать быстрые решения;

⁠дисциплина, ответственность и холодная голова;

готовность пройти интенсивное специальное обучение.

СБУ предлагает:

службу по контракту или мобилизацию;

качественную подготовку, современные технологии и лучшее снаряжение;

поддержку командиров и побратимов с реальным боевым опытом.

Заполняй анкету или узнавай больше по номеру 4444 (звонки бесплатные) и на сайте.

"С тебя — характер. Из нас — все остальное!" — подчеркивают в Службе безопасности Украины.