Вся правда о скидках в "АТБ". Кто выбирает товары и какие бывают акции

Возможность купить товары дешевле привлекает в магазин новых покупателей

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"АТБ" регулярно устраивает акции, предусматривающие скидки на популярные товары. За то, что именно будет продаваться по сниженной цене, и какова стоимость, в сети отвечает специальный отдел.

Об этом рассказали представители компании изданию Gazeta.ua. Они объяснили, что вопросами акционных предложений занимается служба закупок и ее менеджеры.

Какие акции бывают в "АТБ"

"Экономия" (Товар недели). Еженедельно сеть предоставляет скидки от 20 до 40% на популярные товары — мясные изделия, молочную и кондитерскую продукцию и т.д. Предложения имеют ограниченный срок действия.

Акция "7 дней". Регулярная акция, которая обновляется еженедельно. В ее рамках не только продукты, но и широкий выбор непродовольственных товаров продается по сниженным ценам.

Акция "7 дней". Фото: АТБ

Скидки для обладателей банковских карт "АТБ". Специальные условия для покупателей, которые рассчитываются картой "АТБ" от банков-партнеров. Сеть предлагает эксклюзивные цены (до –40% на отдельный перечень) и постоянную скидку –5% на определенные товары.

Программа лояльности (АТБ-приложение). Оно появилось недавно и предусматривает скидки для тех, кто сканирует приложение "АТБ" на кассе. Скидки с приложением обычно составляют от 3 до 10%.

"Суперцена" и "Минус на вторую единицу". Акции, в рамках которых можно купить выбранные товары с большой скидкой (до -60%).

Собственные товарные марки. Товары собственных брендов АТБ ("Своя Лінія", "Розумний Вибір", De Luxe и т.д.) изначально стоят меньше, но на эту продукцию также регулярно делают дополнительные скидки.

Собственные товарные марки. Фото: АТБ

Сезонные предложения и игровые акции. "АТБ" часто устраивает коллекционные акции для детей и взрослых (например, наклейки или фишки), в которых можно выиграть подарки или приобрести акционные коллекционные игрушки. Также действуют тематические распродажи товаров к праздникам или сезонам (например, к летнему сезону пикников).

Ранее "Телеграф" рассказывал, где лучшие самые дешевые сосиски — в "АТБ" или "Сильпо". Кошки согласились есть только одни из них.