19 400 грн на зиму: кто из украинцев сможет получить большую помощь

Кто сможет получить зимнюю помощь от государства

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Правительство планирует этой зимой выплатить 19 400 гривен одноразовой помощи уязвимым категориям населения. Речь идет о людях, которые проживают на территориях, где идут или велись боевые действия.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Ранее Министерство социальной политики, семьи и единства Украины также сообщало о подготовке такой программы и привлечении международного финансирования.

Кому предусмотрена помощь

Размер одноразовой выплаты составляет 19 400 гривен на одно домохозяйство.

По данным Министерства социальной политики, программа рассчитана на жителей прифронтовых территорий. Всего помощь планируют предоставить более 104 тысячам домохозяйств.

В проекте порядка, обнародованном Минсоцполитики, к уязвимым категориям отнесены, в частности:

получатели жилищной субсидии;

одинокие нетрудоспособные люди пенсионного возраста;

одинокие матери и отцы, получающие соответствующую помощь;

люди, получающие помощь при рождении ребенка;

многодетные семьи;

люди с инвалидностью и семьи, в составе которых есть дети с инвалидностью;

семьи, состоящие из внутренне перемещенных лиц;

детские дома семейного типа;

приемные семьи;

семьи патронатных воспитателей.

При этом окончательный перечень получателей будет определяться в соответствии с утвержденным порядком.

Когда выплатят деньги

В Минсоцполитики сообщали, что механизм одноразовой денежной помощи в размере 19 400 гривен планируют реализовать в ноябре 2026 года.

Речь идет о помощи на отопительный сезон 2026/27 года.

Финансирование программы обеспечивают международные партнеры. В частности, Украинский Красный Крест при поддержке правительства США уже перечислил более 223,8 млн гривен на зимнюю поддержку через Гуманитарный счет Минсоцполитики.

Всего на программу привлечено более 2,2 млрд гривен международной помощи.

Что известно об одноразовой поддержке. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Как получить 19 400 грн

По словам Алексея Гончаренко, граждане смогут обращаться за помощью в Пенсионный фонд и ЦНАПы, а также в исполнительные органы сельских, поселковых, городских и районных советов.

В общинах, где созданы военные администрации, обратиться можно будет также туда.

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