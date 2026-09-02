19 400 грн на зиму: хто з українців зможе отримати велику допомогу

Хто зможе отримати зимову допомогу від держави

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Уряд планує цієї зими виплатити 19 400 гривень одноразової підтримки вразливим категоріям населення. Йдеться про людей, які проживають на територіях, де тривають або тривали бойові дії.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко. Раніше Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України також повідомляло про підготовку такої програми та залучення міжнародного фінансування.

Кому передбачена допомога

Розмір одноразової виплати становить 19 400 гривень на одне домогосподарство.

За даними Міністерства соціальної політики, програма розрахована на мешканців прифронтових територій. Загалом допомогу планують надати понад 104 тисячам домогосподарств.

У проєкті порядку, оприлюдненому МСП, до вразливих категорій віднесено, зокрема:

одержувачів житлової субсидії;

одиноких непрацездатних людей пенсійного віку;

одиноких матерів та батьків, які отримують відповідну допомогу;

людей, які отримують допомогу при народженні дитини;

багатодітні сім’ї;

людей з інвалідністю та сім’ї, у складі яких є діти з інвалідністю;

сім’ї, які складаються з внутрішньо переміщених осіб;

дитячі будинки сімейного типу;

прийомні сім’ї;

сім’ї патронатних вихователів.

При цьому остаточний перелік отримувачів визначатиметься відповідно до затвердженого порядку.

Коли виплатять гроші

У Мінсоцполітики повідомляли, що механізм одноразової грошової допомоги 19 400 гривень планують реалізувати у листопаді 2026 року.

Йдеться про допомогу на опалювальний сезон 2026/27 року.

Фінансування програми забезпечують міжнародні партнери. Зокрема, Український Червоний Хрест за підтримки уряду США вже перерахував понад 223,8 млн гривень на зимову підтримку через Гуманітарний рахунок Мінсоцполітики.

Загалом на програму залучено понад 2,2 млрд гривень міжнародної допомоги.

Що відомо про одноразову підтримку. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Як отримати 19 400 грн

За словами Олексія Гончаренка, громадяни зможуть звертатися за допомогою до Пенсійного фонду та ЦНАПів, а також до виконавчих органів сільських, селищних, міських та районних рад.

У громадах, де створені військові адміністрації, звернутися можна буде також туди.

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