Не "ловить", а помогать: как в Раде предлагают изменить ТЦК и мобилизацию

Изменения необходимы сразу по двум причинам

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №15236 "О реформе территориальных центров комплектования и сервисной модели мобилизации". Документ предусматривает полную цифровизацию процессов, прозрачные правила призыва, а также усиление контроля за действиями сотрудников ТЦК.

Инициатором стал народный депутат от "Слуги народа" Максим Заремский. Согласно заявлениям авторов инициативы, данный законопроект и, соответственно, реформа, необходимы сразу по двум причинам — продолжительной войной и общественного требования прозрачности в системе мобилизации.

Законопроект №15236. Скриншот: Верховная Рада

Полная цифровизация мобилизации

Законопроектом предлагается принять Закон Украины "О реформе территориальных центров комплектования и сервисная модель мобилизации", главная идея которого состоит в том, чтобы превратить ТЦК из "силового органа" на сервисную, прозрачную и подотчетную институцию.

Предусматривается перевод всех процессов мобилизации в электронный формат. В частности, предлагают:

перевести взаимодействие граждан с ТЦК в электронный кабинет военнообязанного;

сделать вручение повесток исключительно онлайн с фиксацией получения;

дать украинцам постоянный доступ к информации о своем статусе — пригодности к службе, отсрочке или нахождении в резерве.

Благодаря таким действиям, согласно мнению авторов инициативы, заметно уменьшатся и "ручной контакт" и коррупция.

В то же время государство гарантирует введение прозрачных правил мобилизации:

четких критериев призыва (по возрасту, состоянию, специальности);

понятной очередности;

публичной логики принятия решений.

Кого в Украине могут мобилизовать. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Контроль за работой ТЦК

Законопроект предлагает усилить контроль за работой ТЦК и сделать систему более подотчетной. То есть, хотят сделать сделующие нововведения:

Все контакты сотрудников ТЦК с военнообязанными должны фиксироваться на видео.

Создание независиого органа, куда можно будет пожаловаться на незаконные действия работников ТЦК или нарушения в ходе мобилизации.

За нарушения сотрудники ТЦК будут нести личную ответственность.

Также работники территориальные центры комплектования и социальной поддержки не только будут осуществлять функции по мобилизации, но еще и:

будут консультировать граждан;

будут объяснять права и обязанности;

будут помогать с документами.

"В результате изменится сама философия работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки – не "ловить", а работать с людьми", — говорится в пояснительной записке.

Что предлагает законопроект №15236. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Отдельно будут осуществляться функции по учету и администрированию и отдельно функции по принятию мобилизационных решений. Это, по мнению авторов запокопроекта, позволит уменьшить злоупотребления в этом вопросе.

В документе указали, что реализация законопроекта, в случае его принятия как Закона, не потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины.

