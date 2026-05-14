Не "ловить", а помогать: как в Раде предлагают изменить ТЦК и мобилизацию
Изменения необходимы сразу по двум причинам
В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №15236 "О реформе территориальных центров комплектования и сервисной модели мобилизации". Документ предусматривает полную цифровизацию процессов, прозрачные правила призыва, а также усиление контроля за действиями сотрудников ТЦК.
Инициатором стал народный депутат от "Слуги народа" Максим Заремский. Согласно заявлениям авторов инициативы, данный законопроект и, соответственно, реформа, необходимы сразу по двум причинам — продолжительной войной и общественного требования прозрачности в системе мобилизации.
В этом материале "Телеграф" детально рассказывает, что предлагает проект и что может измениться.
Полная цифровизация мобилизации
Законопроектом предлагается принять Закон Украины "О реформе территориальных центров комплектования и сервисная модель мобилизации", главная идея которого состоит в том, чтобы превратить ТЦК из "силового органа" на сервисную, прозрачную и подотчетную институцию.
Предусматривается перевод всех процессов мобилизации в электронный формат. В частности, предлагают:
- перевести взаимодействие граждан с ТЦК в электронный кабинет военнообязанного;
- сделать вручение повесток исключительно онлайн с фиксацией получения;
- дать украинцам постоянный доступ к информации о своем статусе — пригодности к службе, отсрочке или нахождении в резерве.
Благодаря таким действиям, согласно мнению авторов инициативы, заметно уменьшатся и "ручной контакт" и коррупция.
В то же время государство гарантирует введение прозрачных правил мобилизации:
- четких критериев призыва (по возрасту, состоянию, специальности);
- понятной очередности;
- публичной логики принятия решений.
Контроль за работой ТЦК
Законопроект предлагает усилить контроль за работой ТЦК и сделать систему более подотчетной. То есть, хотят сделать сделующие нововведения:
- Все контакты сотрудников ТЦК с военнообязанными должны фиксироваться на видео.
- Создание независиого органа, куда можно будет пожаловаться на незаконные действия работников ТЦК или нарушения в ходе мобилизации.
- За нарушения сотрудники ТЦК будут нести личную ответственность.
Также работники территориальные центры комплектования и социальной поддержки не только будут осуществлять функции по мобилизации, но еще и:
- будут консультировать граждан;
- будут объяснять права и обязанности;
- будут помогать с документами.
"В результате изменится сама философия работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки – не "ловить", а работать с людьми", — говорится в пояснительной записке.
Отдельно будут осуществляться функции по учету и администрированию и отдельно функции по принятию мобилизационных решений. Это, по мнению авторов запокопроекта, позволит уменьшить злоупотребления в этом вопросе.
В документе указали, что реализация законопроекта, в случае его принятия как Закона, не потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины.
