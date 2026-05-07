Возраст мобилизации в Украине могут снизить через несколько лет? Названы сроки

Эксперт назвал резервы, из которых можно пополнять армию

В Украине вполне могут уменьшить мобилизационный возраст, особенно если война продлится еще не один год. Однако есть резервы и потенциалы, которые не исчерпаны.

Об этом "Телеграфу" рассказал основатель "Братства", писатель, драматург Дмитрий Корчинский.

По его словам, Украина вполне может дойти до сценария не только понижения мобилизационного возраста, но и частичного призыва женщин. Однако на ближайшие два года у государства есть резервы, которыми можно перекрыть пробелы в ВСУ.

"У нас еще не исчерпан потенциал старших возрастных категорий и потенциал мужчин еще далеко не исчерпан. Есть кого мобилизовать. Все говорят о том, что нужно посылать на фронт работников Национальной полиции (хотя бы на ротационной основе). Это достаточно большой потенциал. Плюс у нас огромное количество чиновников. Это точно гораздо больше миллиона", — говорит Корчинский.

Он добавляет, что на содержание чиновников и полиции государство тратит больше денег, чем на содержание ВСУ. При этом за время полномасштабной войны численность населения значительно снизилась, а количество чиновников возросло.

"Нам необходима антибюрократическая революция. Надо категорически снизить численность бюрократии в Украине — и это существенный потенциал для пополнения ВСУ и облегчит нагрузку на госбюджет. То есть, есть откуда черпать", — добавляет эксперт.

По его словам, также следует отменить разрешение мужчинам до 21 года выезжать за границу. Ведь если война продлится еще лет пять, нужно будет существенно уменьшать возраст мобилизации. Впрочем, на ближайшие два года, по мнению Корчинского, есть резерв откуда брать людей в ВСУ.

