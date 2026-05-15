Мобилизация дома, в транспорте и на работе. В Киеве резко увеличили количество работников ТЦК

Власти усиливают систему уведомления военнообязанных

За последние три-четыре месяца в Киеве ужесточились мобилизационные мероприятия. Примерно на 40% было увеличено количество групп оповещения ТЦК и СП.

Об этом в пятницу, 14 мая, сказал и.о. заместителя начальника Киевского ТЦК Валерий Кравченко во время открытого заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины.

"За последнее время количество групп оповещения увеличено. Увеличено штатное количество людей в группах оповещения. Все это происходит, потому что есть требование усиления мобилизационных мероприятий", — отметил Кравченко.

Также он добавил, что в 2025 году были расформированы роты охраны в ТЦК, а на базе этого был создан взвод охраны и взвод оповещения.

Кравченко говорит, что мобилизация людей происходит также по месту жительства и работы.

"560 Постановление дает право проверять общественный транспорт, квартиры и места работы", — объяснил заместителя начальника Киевского ТЦК .

В мае 2024 года Кабинет министров Украины утвердил постановлением №560 "Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период". Оно определяет:

порядок оповещения военнообязанных и резервистов;

порядок их прибытия в ТЦК и СП;

процедуру проверки военно-учетных документов граждан;

порядок уточнения персональных данных военнообязанных и резервистов;

процедуру внесения соответствующих изменений в военно-учетные документы.

Постановление КМУ №560. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

