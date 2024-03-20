Актер "Лиги смеха" Люленов рассказал о конфликтах с родителями в Молдове из-за проукраинской позиции

Родители актера не поддерживали Ивана из-за его принципиальности

Многие известные украинские юмористы осудили действия российских оккупантов сразу после начала большой войны, а некоторые пошли защищать родину с оружием в руках. А известный украинский комик Иван Люленов рассказал, что его родные из Молдовы конфликтовали с ним из-за принципиальной проукраинской позиции Ивана.

Еще в начале войны Иван осудил действия агрессора в Украине. В интервью Славе Демину он рассказал, что родители актера поначалу не принимали взгляды сына, но отношения удалось наладить.

Комик Иван Люленов

По словам Люленова, молдавские родственники также пытались вмешаться со своими советами, мол, чтобы они поговорили с сыном и у него "не было проблем".

"Моим родителям говорили: "Пообщайтесь с Ваней, что он там говорит, пусть помолчит немножко. Ему нужны проблемы?". Так им говорили какие-то тети, родственники… Мы сначала немного конфликтовали, когда началась война. Потом я понял, что так не нужно, я не хочу с ними ссориться. Я все наладил. Потом они поняли меня и мою позицию. И они пытаются не провоцировать, чтобы не было ссор", — откровенно рассказал юморист.

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