Актор "Ліги сміху" Люленов розповів про конфлікти з батьками в Молдові через проукраїнську позицію

Батьки актора не поділяли категоричних думок Івана

Чимало відомих українських гумористів засудили дії російських окупантів одразу після початку великої війни, а дехто пішов захищати батьківщину зі зброєю в руках. А відомий український комік Іван Люленов розповів, що його рідні з Молдови конфліктували з ним через принципову проукраїнську позицію Івана.

Ще на початку великої війни Іван засудив дії агресора в Україні. В інтерв'ю Славі Дьоміну він розповів, що батьки актора спочатку не поділяли поглядів сина, але стосунки вдалося налагодити.

Комік Іван Люленов

За словами Люленова, молдавські родичі також намагалися втрутитися зі своїми порадами, мовляв, щоб вони поговорили з сином і він "не мав проблем".

"Моїм батькам казали: "Поспілкуйтеся з Ванею, що він там каже, хай помовчить трохи. Йому потрібні проблеми?". Так їм казали якісь тітки, родичі… Ми спочатку трохи конфліктували, коли почалася війна. Згодом я зрозумів, що так не потрібно, я не хочу з ними сваритися. Я все налагодив. Вони також зрозуміли мене й мою позицію. І намагаються не провокувати, щоб не було сварок", — відверто розповів гуморист.

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